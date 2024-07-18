В России выросло число преступлений, совершенных организованными группами

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
МВД России поделилось пугающей статистикой о серьезном росте организованной преступности в стране. По данным ведомства, после начала СВО число таких преступлений выросло почти в два раза. Действительно ли СВО и криминал связаны — разбирались журналисты «Новых известий».
Жизнь в отдельных регионах России становится опаснее не только из-за атак украинских беспилотников, но и увеличения числа организованных преступных сообществ (ОПС), с которыми сложнее справиться. По статистике полиции, за первые пять месяцев текущего года в России ОПГ или ОПС совершили 16,9 тыс. преступлений. Подобных масштабов эксперты не видели со времен «лихих 90-х». При этом 15,7 тыс. преступлений относятся к тяжким и особо тяжким, причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий возрос с 11,2%, в январе — мае 2023 года до 13,6%.
За первые пять месяцев прошлого года ОПГ в России совершили 13,6 тыс. преступлений, в 2022 году — 10,8 тыс., до начала СВО в 2021 году — всего 9,6 тыс. преступлений. Согласно судебной статистике, исполнителями 57,7% преступлений, совершенных организованными группами, становятся те, кто уже привлекался к уголовной ответственности.
В 2021 году по статьям «„бандитизм, организация незаконных формирований, банд и преступных организаций или участие в них“ суды вынесли приговоры 235 преступникам. В 2023 году — уже 334 людям, что на 42% больше.
В сентябре 2023 года Южный окружной военный суд приговори к пожизненному сроку руководителя одной из крупнейших в стране группировок киллеров Аслана Гагиева, в криминальных кругах известного как Джако. ОПГ под началом Гагиева орудовала в Москве, Подмосковье и Северное Осетии. В нее входило не менее 50 человек.
Преступная группа включала в себя три постоянные вооруженные банды, действовавшие как единый организм. Они совершали убийства, в том числе, политические, занимались бандитизмом. От преступной группировки пострадали более 60 человек, в том числе мэр Владикавказа Виталий Караев и бывший вице-премьер Северной Осетии Казбек Пагиев.
Аслан Гагиев сбежал за рубеж, но его объявили в международный розыск. Преступник был экстрадирован из Австрии в РФ. Тюремные сроки, в том числе пожизненные, получили 37 членов его банды. Семь человек не дожили до суда, еще семеро скрылись в других странах и по-прежнему находятся в международном розыске.
ОПГ орудуют не только в приграничных с Украиной регионах, но и близко к столице, отмечают силовики. Например, в июне Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению и штрафу в размере 5 млн рублей бизнесмена Олега Медведева, также известного среди преступников как Шишкан. Олег Медведев проходил по уголовному делу о преступном сообществе, бандитизме, убийствах и других преступлениях. В составе его банды, попавшей на скамью подсудимых, числилось 18 человек.
Осужденный возглавил банду еще в 90-е годы. Преступники под его руководством орудовали на территории Раменского городского округа, городских округов Жуковский и Бронницы Московской области. В Следственном комитете сообщали, что мужчина вместе с подельниками расстрелял гендиректора животноводческого хозяйства «Племзавод Раменское» — депутата Татьяну Сидорову, также убил ее мужа, сына и сестру. Преступники много лет вымогали у бизнесменов Раменского района имущество, не брезгуя убийствами, избиениями и порчей имущества.
Сам Медведев не признал вину при задержании. В перерывах между заседаниями он давал указания тем участникам группировки, что остались на воле, говорил им, как надавить на свидетелей. В мае этого года Медведева и ближайших его подельников осудили на длительные сроки или пожизненное заключение.
23 июня текущего года вооруженные боевики в Дагестане напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Жертвами терактов стал 21 человек, более 40 жителей пострадали. Боевики оказались роженцами Сергокалинского района, которые входили в террористическую группу сына главы района Магомеда Омарова - Османа Омарова.
По словам адвоката Светланы Стефанишиной, даже в «спокойных» регионах, например, Костромской области, есть дела ОПГ. В одном из них она участвует в качестве защитника, однако оно не связано с СВО.
Бывший следователь МВД, ныне практикующий юрист Виктор Епифанов рассказал журналистам, что расследование преступлений, совершенных ОПГ, требует больших сил и многих ресурсов. По этой причине нередко рассмотрение в судах затягивается на годы. Иногда сроки давности по отдельным эпизодам истекают.
По прогнозу Епифанова, по мере возвращения с фронта бывших заключенных, криминогенная обстановка в России может осложниться еще больше. Проблему усугубляет острый дефицит кадров в полиции. Люди определенного склада, придя домой после отбывания наказания, нередко возвращаются к нарушению закона. К сожалению, последствия придется разгребать обществу, считает экс-следователь МВД.
За девять месяцев 2023 года в приграничных с Украиной регионах число ограблений, убийств и прочих преступлений с использованием огнестрельного оружия увеличилось от 5 до 17 раз, сообщили эксперты канала «Можем объяснить». В числе лидеров находятся Белгородская, Брянская и Курская области.
По словам Виктора Епифанова, подобное в истории России уже было — холодное лето 1953 года. Решать проблему нужно сейчас, но для этого нужны силы, средства и ресурсы.