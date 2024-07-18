В России выросло число преступлений, совершенных организованными группами

Жизнь в отдельных регионах России становится опаснее не только из-за атак украинских беспилотников, но и увеличения числа организованных преступных сообществ (ОПС), с которыми сложнее справиться. По статистике полиции, за первые пять месяцев текущего года в России ОПГ или ОПС совершили 16,9 тыс. преступлений. Подобных масштабов эксперты не видели со времен «лихих 90-х». При этом 15,7 тыс. преступлений относятся к тяжким и особо тяжким, причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий возрос с 11,2%, в январе — мае 2023 года до 13,6%.