В школе «Петролеум+» и в лицее №4 Перми открываются классы «ЛУКОЙЛ»

В профильный класс лицея №4 пробовали поступить ученики и из других школ Перми и Пермского края. Вся информация была размещена на сайте лицея в открытом доступе. Сейчас в ЛУКОЙЛ-класс прошли 17 человек, уже с 1 сентября они начнут учиться по профильным программам.