В школе «Петролеум+» и в лицее №4 Перми открываются классы «ЛУКОЙЛ»

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В школе «Петролеум+» и в лицее №4 Перми открываются корпоративные классы «ЛУКОЙЛ». Новый формат обучения стартует уже в сентябре.
На базе учебных заведений созданы классы для углубленного изучения химии, информатики, физики, математики и подготовки к поступлению в Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) на профильные специальности. Программу планируется реализовать силами трех заинтересованных сторон — школ, ПНИПУ и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
Миссией ЛУКОЙЛ-класса является создание комплексной образовательной среды, отвечающей общественному запросу и способствующей профессиональному самоопределению старшеклассников.
Артем Исаков, директор школы «Петролеум+»:
— Условиями обучения в группе «ЛУКОЙЛ-класс» является профессиональная ориентация на предприятия группы компаний «ЛУКОЙЛ», а в ближайшей перспективе — поступление на факультет химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий ПНИПУ. Таким образом, вуз получит информированного и мотивированного абитуриента, готового к обучению на уровне высшего образования, а на предприятие придет квалифицированный и мотивированный молодой специалист. Девиз школы «Петролеум+» — «Будущее — в наших руках!». ЛУКОЙЛ-класс — отличная возможность проверить это на практике!
По словам Артема Валерьевича, для реализации программы планируется использовать площадки школьной лаборатории химического анализа, учебного центра ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, лабораторий ПНИПУ и краевого индустриального техникума. Ребята смогут освоить углубленные элементы содержания учебных курсов, базовые профессии отрасли и реализовать индивидуальные проекты с помощью и под руководством специалистов предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий ПНИПУ.
Попасть в классы ЛУКОЙЛа можно ребятам, изучающим химию и математику на углубленном уровне. Чтобы уверенно чувствовать себя в профильном классе, старшеклассник должен иметь по химии, физике и математике средний балл не менее 3,8-4,0. Понадобится базовое знание английского языка и навыки самоорганизации.
Ребят ждет ориентированная на практику программа обучения, которая формирует навыки, необходимые для будущей студенческой и профессиональной деятельности. Положение о ЛУКОЙЛ-классе и порядок приема размещены на сайте школы.
В профильный класс лицея №4 пробовали поступить ученики и из других школ Перми и Пермского края. Вся информация была размещена на сайте лицея в открытом доступе. Сейчас в ЛУКОЙЛ-класс прошли 17 человек, уже с 1 сентября они начнут учиться по профильным программам.
Ольга Сапко, директор лицея №4:
— Мы сотрудничали с предприятиями и раньше, но в таком формате трехстороннего договора, как это произошло с «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», — впервые. По условиям поступления в этот класс, ученики, окончившие 9 классов на «отлично», поступили без вступительных испытаний. Остальные сдавали вступительные экзамены — русский язык, математику, химию и информатику. По результатам испытаний и по среднему баллу в аттестате (он должен быть не менее 4,5) ребята смогли попасть в этот класс.
Соглашение лицея №4 и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» действует не первый год. Так, в июне на базе ПНИПУ состоялась профильная смена химико-технологического лагеря. Предприятие выступает главным партнером лицея. Теперь взаимодействие будет более глобальным.