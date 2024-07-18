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В ТРЦ «Планета» открылся первый в Перми магазин американского бренда Woolrich

В ТРЦ «Планета» открылся первый в Перми магазин американского бренда Woolrich

18 июля 2024, 05:01
Фото: Malltech
Находится магазин на первом этаже торгового центра.

Вчера, 17 июля, в торгово-развлекательном центре «Планета» открылся первый в Перми магазин американского бренда Woolrich. Информацию об этом сообщили в пресс-службе девелопера полного цикла Malltech.

Бренд был основан в 1830 году, когда эмигрант из Англии Джон Рич создал небольшое производство рабочей одежды из шерсти. Сейчас бренд известен своими износостойкими куртками.

Магазин расположен на первом этаже торгового центра, его площадь составляет 94 кв. м.

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