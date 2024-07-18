В ТРЦ «Планета» открылся первый в Перми магазин американского бренда Woolrich

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Вчера, 17 июля, в торгово-развлекательном центре «Планета» открылся первый в Перми магазин американского бренда Woolrich. Информацию об этом сообщили в пресс-службе девелопера полного цикла Malltech.
Бренд был основан в 1830 году, когда эмигрант из Англии Джон Рич создал небольшое производство рабочей одежды из шерсти. Сейчас бренд известен своими износостойкими куртками.
Магазин расположен на первом этаже торгового центра, его площадь составляет 94 кв. м.