Врач объяснил, как ЗОЖ может защитить от онкологии

По мнению доктора, здоровый образ жизни не гарантирует абсолютной защиты от рака, но исправляет дефекты в организме, которые могут стать толчком к развитию опухолей. Здоровый образ жизни включает в себя отказ от вредных привычек, регулярные физические упражнения, правильное питание, употребление достаточного количества жидкости, соблюдение режима сна, уменьшение стрессов и прохождение регулярных медицинских обследований. Часто бездействие и неправильное питание приводят к избыточному весу, который является одним из основных факторов риска для заболеваний.