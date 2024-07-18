Врач объяснил, как ЗОЖ может защитить от онкологии

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
По мнению доктора, здоровый образ жизни не гарантирует абсолютной защиты от рака, но исправляет дефекты в организме, которые могут стать толчком к развитию опухолей. Здоровый образ жизни включает в себя отказ от вредных привычек, регулярные физические упражнения, правильное питание, употребление достаточного количества жидкости, соблюдение режима сна, уменьшение стрессов и прохождение регулярных медицинских обследований. Часто бездействие и неправильное питание приводят к избыточному весу, который является одним из основных факторов риска для заболеваний.
По его словам, в организме человека непрерывно возникают «дефекты». Однако если человек придерживается здорового образа жизни, вероятность того, что иммунная система своевременно заметит эти дефекты и уничтожит единичные злокачественные клетки, предотвращая тем самым развитие опухоли, значительно возрастает, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Рак молочной железы может возникнуть из-за изменений в уровне гормонов, особенно тестостерона. Вакцинация от вируса папилломы человека может снизить риск онкологии в старших возрастных группах, при условии соблюдения здорового образа жизни. По результатам исследований, здоровый образ жизни может снизить вероятность развития рака на 80-90%.