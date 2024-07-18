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Updated Сегодня, 05:15

Врач объяснил, как ЗОЖ может защитить от онкологии

18 июля 2024, 05:14
Изменение стиля жизни на более здоровый способен предотвратить возникновение серьезных заболеваний, включая онкологические заболевания. Специалист по онкологии по имени Дмитрий Олькин раскрыл принцип работы этого процесса.

По мнению доктора, здоровый образ жизни не гарантирует абсолютной защиты от рака, но исправляет дефекты в организме, которые могут стать толчком к развитию опухолей. Здоровый образ жизни включает в себя отказ от вредных привычек, регулярные физические упражнения, правильное питание, употребление достаточного количества жидкости, соблюдение режима сна, уменьшение стрессов и прохождение регулярных медицинских обследований. Часто бездействие и неправильное питание приводят к избыточному весу, который является одним из основных факторов риска для заболеваний.

По его словам, в организме человека непрерывно возникают «дефекты». Однако если человек придерживается здорового образа жизни, вероятность того, что иммунная система своевременно заметит эти дефекты и уничтожит единичные злокачественные клетки, предотвращая тем самым развитие опухоли, значительно возрастает, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Рак молочной железы может возникнуть из-за изменений в уровне гормонов, особенно тестостерона. Вакцинация от вируса папилломы человека может снизить риск онкологии в старших возрастных группах, при условии соблюдения здорового образа жизни. По результатам исследований, здоровый образ жизни может снизить вероятность развития рака на 80-90%.

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