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Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

Врач рассказала о продуктах, способных усилить аппетит

18 июля 2024, 05:18
Некоторые продукты могут незаметно увеличивать желание кушать, из-за чего человек может переедать и набирать лишний вес. Об этом рассказала доктор-гастроэнтеролог Людмила Сонина.

Она пояснила, что аппетит могут стимулировать продукты с высоким содержанием кислоты. Сюда относятся апельсины, а также лимоны, кислые виды яблок, квашеная капуста и маринованные огурцы. Кислота раздражает оболочку желудка, заставляя его вырабатывать больше желудочного сока и усиливая желание есть, сообщает 360tv.ru.

Пищевые продукты, богатые глюкозой, также могут увеличить желание кушать. Они не насыщают надолго, поэтому после них человек быстро снова хочет есть. Также стоит избегать использования специй, соусов и приправ. Если их есть слишком много, то риск переедания может возрасти.

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