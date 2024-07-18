Врач рассказала о продуктах, способных усилить аппетит

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Она пояснила, что аппетит могут стимулировать продукты с высоким содержанием кислоты. Сюда относятся апельсины, а также лимоны, кислые виды яблок, квашеная капуста и маринованные огурцы. Кислота раздражает оболочку желудка, заставляя его вырабатывать больше желудочного сока и усиливая желание есть, сообщает 360tv.ru.
Пищевые продукты, богатые глюкозой, также могут увеличить желание кушать. Они не насыщают надолго, поэтому после них человек быстро снова хочет есть. Также стоит избегать использования специй, соусов и приправ. Если их есть слишком много, то риск переедания может возрасти.