Врач рассказала о продуктах, способных усилить аппетит

Пищевые продукты, богатые глюкозой, также могут увеличить желание кушать. Они не насыщают надолго, поэтому после них человек быстро снова хочет есть. Также стоит избегать использования специй, соусов и приправ. Если их есть слишком много, то риск переедания может возрасти.