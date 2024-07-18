За попытку угона автомобиля пермяка посадили на четыре года

Сев в машину, мужчина начал угрожать водителю ножом. Испугавшись, последний выбежал из авто. Ключ зажигания водитель оставил в машине. Оказалось, что ни один из друх приятелей не умели водить. Товарищи вышли из машины и ушли. Тем временем водитель позвонить в службу 112, сообщив о вооруженном нападении.