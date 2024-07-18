За попытку угона автомобиля пермяка посадили на четыре года

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Пермский краевой суд оставил без изменения приговор Дзержинского райсуда Перми в отношении 27-летнего пермяка за попытку угнать автомобиль. Информация об этом появилась на сайте суда.
Зимой 2024 года, вечером, мужчина со своим несовершеннолетним приятелем в нетрезвом состоянии заказали такси в поселок Кордон. Подсудимый вызвал автомобиль в приложении «Яндекс. Такси».
Сев в машину, мужчина начал угрожать водителю ножом. Испугавшись, последний выбежал из авто. Ключ зажигания водитель оставил в машине. Оказалось, что ни один из друх приятелей не умели водить. Товарищи вышли из машины и ушли. Тем временем водитель позвонить в службу 112, сообщив о вооруженном нападении.
«Суд квалифицировал действия молодого пермяка по ч. 4 ст. 166 УК РФ как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья», — сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
Дзержинский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Судебная коллегия