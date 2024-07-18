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За смерть пешехода под колесами осудили жителя Юсьвы

За смерть пешехода под колесами осудили жителя Юсьвы

18 июля 2024, 16:51
Мужчина сбил идущего вдоль дороги пенсионера.

Кудымкарский городской суд Пермского края вынес приговор жителю Юсьвинского района. Он признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сообщают в прокуратуре.

Установлено, что виновный в октябре 2021 года двигаясь на автомашине Renault Duster с превышением скорости, допустил наезд на пожилого мужчину. Пенсионер шел вдоль проезжей части по ходу движения. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам принудительных работ с удержанием 5% в доход государства. Также с осужденного в пользу родственников погибшего взыскана компенсация морального вреда, связанного с потерей близкого человека. Приговор в законную силу не вступил.

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