За смерть пешехода под колесами осудили жителя Юсьвы

Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам принудительных работ с удержанием 5% в доход государства. Также с осужденного в пользу родственников погибшего взыскана компенсация морального вреда, связанного с потерей близкого человека. Приговор в законную силу не вступил.