Загорелась бинтовая повязка. При курении пермяк получил ожог рук

Сообщение об ожоге поступило из Полазненской районной больницы в 7:45. Пожарную охрану не вызывали. В ходе проверки выяснилось, что 11 июля пострадавший вышел вечером на крыльцо дома, чтобы покурить. Во время курения загорелась бинтовая повязка, наложенная на правую руку.