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Пермяк 11 июля получил ожог при курении из-за воспламенения бинтовой повязки

Загорелась бинтовая повязка. При курении пермяк получил ожог рук

18 июля 2024, 05:42
Фото: 1MI

Пермяк 11 июля получил ожог при курении из-за воспламенения бинтовой повязки

Сообщение об ожоге при курении поступило из Полазненской районной больницы.

Вчера, 17 июля, житель Прикамья получил ожог рук при курении. Инцидент произошел в поселке Дивья Добрянского округа, сообщили в пресс-службе МЧС по Пермскому краю.

Сообщение об ожоге поступило из Полазненской районной больницы в 7:45. Пожарную охрану не вызывали. В ходе проверки выяснилось, что 11 июля пострадавший вышел вечером на крыльцо дома, чтобы покурить. Во время курения загорелась бинтовая повязка, наложенная на правую руку.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

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#Пожар#Мчс#Полазненская районная больница#Прикамье#Ожог
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