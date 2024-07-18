Загорелась бинтовая повязка. При курении пермяк получил ожог рук

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
Вчера, 17 июля, житель Прикамья получил ожог рук при курении. Инцидент произошел в поселке Дивья Добрянского округа, сообщили в пресс-службе МЧС по Пермскому краю.
Сообщение об ожоге поступило из Полазненской районной больницы в 7:45. Пожарную охрану не вызывали. В ходе проверки выяснилось, что 11 июля пострадавший вышел вечером на крыльцо дома, чтобы покурить. Во время курения загорелась бинтовая повязка, наложенная на правую руку.
По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.