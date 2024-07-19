«Азот» принял участие в проекте «Арт-резиденция. Горнозаводские пейзажи Верхнекамья»

Художники также посетили филиал «Азот» и корпоративный музей предприятия. Они написали серию картин в процессе творческого пленэра в окрестностях завода. Всего в рамках проекта «Арт-резиденция. Горнозаводские пейзажи Верхнекамья» за несколько дней импрессионисты создали порядка 30 картин.