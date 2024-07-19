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Updated Сегодня, 09:50

«Азот» принял участие в проекте «Арт-резиденция. Горнозаводские пейзажи Верхнекамья»

«Азот» принял участие в проекте «Арт-резиденция. Горнозаводские пейзажи Верхнекамья»

19 июля 2024, 09:48
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“
Художники написали серию картин во время творческого пленэра в окрестностях завода.

Филиал «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ принял участие в проекте „Арт-резиденция. Горнозаводские пейзажи Верхнекамья“. Пять художников-импрессионистов из Костромы, Чебоксар, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода в течение недели проводили пленэры и мастер-классы на территории Верхнекамья.

Художники также посетили филиал «Азот» и корпоративный музей предприятия. Они написали серию картин в процессе творческого пленэра в окрестностях завода. Всего в рамках проекта «Арт-резиденция. Горнозаводские пейзажи Верхнекамья» за несколько дней импрессионисты создали порядка 30 картин.

Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“

Проект «Арт-резиденция. Горнозаводские пейзажи Верхнекамья» стал для всех участников уникальным опытом. Произведения, созданные художниками, помогли по-новому взглянуть на труд производственников и архитектурное пространство промышленной площадки. Работы импрессионистов выставлены в выставочном зале музея «Палаты Строгановых».

Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“

Екатерина Вознесенская, заместитель директора по связям с общественностью филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:

— «Арт-резиденция. Горнозаводские пейзажи Верхнекамья» — это не первый опыт сотрудничества филиала «Азот» и деятелей искусства. С 2022 года предприятие реализует арт-проект «Индустриальный пейзаж», итогом которого стала мобильная экспозиция картин девяти членов Союза художников России. Подобное партнерство с художниками позволяет надолго сохранить в истории эпизоды современности, жизнь предприятия. Это, безусловно, серьезный вклад в историческое и культурное наследие города и филиала «Азот».
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