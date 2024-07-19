Буцаев: На карту «Уберу» нанесли пункты приема просроченных лекарств

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что неразложившиеся элементы лекарственных формул и их упаковки несут токсикологическую опасность при попадании в почву, грунтовые воды, водоемы и водопровод. При этом сбор ненужных и просроченных лекарств от населения до сих пор не подлежит регулированию. Об этом пишет 56orb.