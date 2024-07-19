Буцаев: На карту «Уберу» нанесли пункты приема просроченных лекарств

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что неразложившиеся элементы лекарственных формул и их упаковки несут токсикологическую опасность при попадании в почву, грунтовые воды, водоемы и водопровод. При этом сбор ненужных и просроченных лекарств от населения до сих пор не подлежит регулированию. Об этом пишет 56orb.
Для снижения рисков негативного воздействия токсикологических загрязнений на окружающую среду меры принимать необходимо уже сегодня, отметил глава РЭО. Он также добавил, что в стране есть ответственные компании, которые не только обозначают проблему, но предлагают пути ее решения.
На старте проекта перед его авторами стояла серьезная задача — проинформировать жителей о появлении в регионе возможности бесплатной сдачи ненужных лекарств на безопасное обезвреживание. Информация была размещена в интернете, ее озвучивали в СМИ, публиковали в социальных сетях, рассылали в социальные учреждения. Организаторы также выезжали с передвижным контейнером на экологические акции и образовательные форумы.