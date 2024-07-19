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Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Дерматолог объяснил, что солнцезащитный крем не мешает выработке витамина D

19 июля 2024, 05:13
Существует утверждение, что крем для защиты от солнца мешает организму производить витамин D. Это заблуждение может навредить здоровью человека. Дерматолог Генри Лим объяснил, что такие продукты необходимо применять, чтобы предотвратить ожоги от солнца.

Во-первых, ультрафиолетовое излучение даже в небольших дозах способно повредить ДНК и вызвать развитие рака кожи.

Специалист подчеркнул, что коже необходимо защищаться от ультрафиолетового излучения, поэтому важно каждый день использовать солнцезащитное средство с SPF 30 или выше, сообщает 360tv.ru.

«Крем не мешает образованию витамина D. Для получения достаточного количества этого витамина достаточно находиться на солнце от пяти до 10 минут два-три раза в неделю», — пояснил дерматолог.

Также Лим рекомендовал наносить крем от солнца за 15-20 минут до выхода на улицу. Кроме того, его следует обновлять каждые два часа или чаще.

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