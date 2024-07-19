Дерматолог объяснил, что солнцезащитный крем не мешает выработке витамина D

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Во-первых, ультрафиолетовое излучение даже в небольших дозах способно повредить ДНК и вызвать развитие рака кожи.
Специалист подчеркнул, что коже необходимо защищаться от ультрафиолетового излучения, поэтому важно каждый день использовать солнцезащитное средство с SPF 30 или выше, сообщает 360tv.ru.
«Крем не мешает образованию витамина D. Для получения достаточного количества этого витамина достаточно находиться на солнце от пяти до 10 минут два-три раза в неделю», — пояснил дерматолог.
Также Лим рекомендовал наносить крем от солнца за 15-20 минут до выхода на улицу. Кроме того, его следует обновлять каждые два часа или чаще.