Энтомолог рассказал об опасности паука-крестовика

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
По словам ученого, каждый паук имеет яд, но из-за слабости челюстей, они не могут укусить человека.
Однако, есть опасные представители, такие как паук-крестовик, подчеркнул Пузанов.
«Крестовик способен прокусить кожу человека, у него также есть яд, хотя в небольших количествах, чтобы вызвать серьезный вред здоровью. Но укушенное место будет болеть, возможны отечность, покраснение, зуд и раздражение», — предупредил ученый.
Особенно подвержены риску люди с аллергическими реакциями, продолжил он. Если укус крестовика вызвал аллергическую реакцию, нужно обратиться к врачу. В противном случае пациент может умереть от анафилактического шока, пишет regions.ru.