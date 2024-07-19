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Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Энтомолог рассказал об опасности паука-крестовика

19 июля 2024, 05:19
Даже на приусадебном участке можно встретить опасных членистоногих. Об этом рассказал энтомолог Дмитрий Пузанов.

По словам ученого, каждый паук имеет яд, но из-за слабости челюстей, они не могут укусить человека.

Однако, есть опасные представители, такие как паук-крестовик, подчеркнул Пузанов.

«Крестовик способен прокусить кожу человека, у него также есть яд, хотя в небольших количествах, чтобы вызвать серьезный вред здоровью. Но укушенное место будет болеть, возможны отечность, покраснение, зуд и раздражение», — предупредил ученый.

Особенно подвержены риску люди с аллергическими реакциями, продолжил он. Если укус крестовика вызвал аллергическую реакцию, нужно обратиться к врачу. В противном случае пациент может умереть от анафилактического шока, пишет regions.ru.

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