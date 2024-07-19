Генерал Вадим Шамарин признал факт получения денег от топ-менеджмента «Телты»

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Судья 235-го гарнизонного военного суда Илья Романенков вчера, 18 июля, удовлетворил ходатайство следствия Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР и оставил еще на три месяца в СИЗО бывшего начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он останется под стражей до 22 октября.
Генерал обвиняется в получении от топ-менеджеров Пермского телефонного завода взятки в размере 36 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке суда. Заседание проходило в закрытом режиме.
Как сообщает «КоммерсантЪ», Шамарин высказал несогласие с квалификацией его действий как взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), за которую ему грозит от 8 до 15 лет колонии. С момента ареста 22 мая этого года он утверждал, что в его полномочия не входило решение вопросов о номенклатуре и объемах продукции завода «Телта», который свыше десяти лет поставляет устройства спецсвязи.
Его защита таким образом указывает, что действия Шамарина нужно переквалифицировать на более мягкое «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает издание. На заседании суда адвокаты генерала просили изменить обвиняемому меру пресечения, освободив под домашний арест. Генерал не отрицает, что получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод «Телта» 19 млн рублей, однако отвергает получение еще 17 млн рублей.
Генерал-лейтенант Вадим Шамарин еще в мае после задержания был отстранен от должности замначальника Генштаба ВС РФ. Он не был уволен, а выведен за штат.
По версии следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года бухгалтер «Телты» Елена Гришина и бывший гендиректор Алексей Высоков передали генералу через бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майора Александра Оглоблина при помощи его брата, бизнесмена Алексея Оглоблина, 36 млн руб. «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство»
В июле крупнейший заказчик пермского телефонного завода, оператор систем проводной связи Минобороны РФ, АО «Воентелеком» вышел в арбитраж с иском к АО «Телта» на 12,5 млн рублей. Требования приняты к производству, ближайшее заседание в Арбитражном суде Москвы назначено на 31 июля. В 2022 году «Воентелеком» взыскивал с пермского предприятия незначительную сумму, связанную с исполнением обязательств — речь идет о 15 тыс. рублей. По информации из судебных разбирательств, контракты «Воентелекома» курировал Шамарин.
Из открытых данных известно, что «Телта» в 2015 году получил госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 млн рублей. В системе госзакупок или других открытых данных иных договоров с данным предприятием не указывается. В тот же период между Минобороны и «Телтой» был заключен госконтракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 на сумму 278,9 млн рублей. Обе поставки должны были завершиться в 2016 году.