Гранатометчик из Ильинского округа погиб на СВО

Затем Сергей работал строителем в разных организациях и у индивидуальных предпринимателей. 24 января текущего года заключил контракт с Минобороны РФ и направился в зону проведения СВО. Там он был гранатометчиком в войсковой части. Как рассказали в пресс-службе администрации округа, мужчина погиб 5 июня.