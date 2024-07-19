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На СВО погиб 42-летний гранатометчик из Прикамья Сергей Третьяков

Гранатометчик из Ильинского округа погиб на СВО

19 июля 2024, 06:27
Фото: пресс-служба администрации Ильинского городского округа

На СВО погиб 42-летний гранатометчик из Прикамья Сергей Третьяков

Прощание пройдет в это воскресенье.

На СВО погиб 42-летний житель Ильинского городского округа Сергей Третьяков. Мужчина родился в 1982 году в селе Кыласово. После окончания девяти классов Кыласовской основной школы в 1997 году отучился в Пермском агропромышленном техникуме, который закончил в 2004 году.

Затем Сергей работал строителем в разных организациях и у индивидуальных предпринимателей. 24 января текущего года заключил контракт с Минобороны РФ и направился в зону проведения СВО. Там он был гранатометчиком в войсковой части. Как рассказали в пресс-службе администрации округа, мужчина погиб 5 июня.

Власти сообщают, что церемония прощания с Сергеем Третьяковым состоится в воскресенье, 21 июля, в 11:00 в деревне Комариха-1.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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