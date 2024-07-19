Гранатометчик из Ильинского округа погиб на СВО

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
На СВО погиб 42-летний житель Ильинского городского округа Сергей Третьяков. Мужчина родился в 1982 году в селе Кыласово. После окончания девяти классов Кыласовской основной школы в 1997 году отучился в Пермском агропромышленном техникуме, который закончил в 2004 году.
Затем Сергей работал строителем в разных организациях и у индивидуальных предпринимателей. 24 января текущего года заключил контракт с Минобороны РФ и направился в зону проведения СВО. Там он был гранатометчиком в войсковой части. Как рассказали в пресс-службе администрации округа, мужчина погиб 5 июня.
Власти сообщают, что церемония прощания с Сергеем Третьяковым состоится в воскресенье, 21 июля, в 11:00 в деревне Комариха-1.