Испанские черви, рысь и аргументы матери, убившей сына. Главное за неделю в Прикамье

На прошлой неделе пермяки заметили странных червей в центре города. Оказалось, они здесь не местные. И вообще могут быть опасными для здоровья как людей, так и животных, объяснили в краевом Минприроды. И рассказали, как избавиться от этой напасти, если вдруг придется.