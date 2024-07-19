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Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Испанские черви, рысь и аргументы матери, убившей сына. Главное за неделю в Прикамье

Испанские черви, рысь и аргументы матери, убившей сына. Главное за неделю в Прикамье

19 июля 2024, 16:27
Фото: ideogram.ai
Рассказываем о самых интересных событиях по версии читателей Properm.ru.

Диковинные для Прикамья испанские черви

На прошлой неделе пермяки заметили странных червей в центре города. Оказалось, они здесь не местные. И вообще могут быть опасными для здоровья как людей, так и животных, объяснили в краевом Минприроды. И рассказали, как избавиться от этой напасти, если вдруг придется.

Отправка в СИЗО матери, убившей сына

34-летняя Ирина Шатова убила своего 9-летнего ребенка, сложила его тело в чемодан и оставила у мусорных контейнеров в центре города. В понедельник, 15 июля, суда избрал ей меру пресечения. Также в ходе заседания стало известно об обстоятельствах страшного убийства.

Стоимость автокредитов и переплата по ним

Журналисты предлагают перед покупкой автомобиля произвести расчет. И ужаснуться переплате по кредиту на четырехколесного друга. А также удивиться тому, как рискует «Т-Банк», предлагая более выгодные условия, что даже подозрительно.

Долой кондиционеры с фасадов

Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края подала иски с требованием убрать кондиционеры с фасадов домов в центре Перми. Инспекция также требует после демонтажа конструкций отремонтировать части фасадов зданий, на которых те были размещены. Первое заседание состоится в конце июля.

Кошачье пополнение в зоопарке

Пермский зоопарк поделился видео, где рысь Майя возится с тремя детенышами. Рысята родились недавно и активно стремятся познать окружающий мир, а строгая Майя не дает им хулиганить. В общем, милая новость, которая помогает отвлечься от рутины будней.

#Общество#Пермь#Итоги
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