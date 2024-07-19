Испанские черви, рысь и аргументы матери, убившей сына. Главное за неделю в Прикамье

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
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Updated Сегодня, 16:29
На прошлой неделе пермяки заметили странных червей в центре города. Оказалось, они здесь не местные. И вообще могут быть опасными для здоровья как людей, так и животных, объяснили в краевом Минприроды. И рассказали, как избавиться от этой напасти, если вдруг придется.
34-летняя Ирина Шатова убила своего 9-летнего ребенка, сложила его тело в чемодан и оставила у мусорных контейнеров в центре города. В понедельник, 15 июля, суда избрал ей меру пресечения. Также в ходе заседания стало известно об обстоятельствах страшного убийства.
Журналисты предлагают перед покупкой автомобиля произвести расчет. И ужаснуться переплате по кредиту на четырехколесного друга. А также удивиться тому, как рискует «Т-Банк», предлагая более выгодные условия, что даже подозрительно.
Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края подала иски с требованием убрать кондиционеры с фасадов домов в центре Перми. Инспекция также требует после демонтажа конструкций отремонтировать части фасадов зданий, на которых те были размещены. Первое заседание состоится в конце июля.
Пермский зоопарк поделился видео, где рысь Майя возится с тремя детенышами. Рысята родились недавно и активно стремятся познать окружающий мир, а строгая Майя не дает им хулиганить. В общем, милая новость, которая помогает отвлечься от рутины будней.