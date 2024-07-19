Известный сайт объявлений разработал сервис для МСП

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Сервис представляет собой нечто среднее между тендерной площадкой и привычным веб-ресурсом «Авито». Пользователю нужно ввести параметры искомого товара и желаемые даты сбора заявок, после чего система автоматически составит таблицу с подходящими предложениями. Сервис собирает всю информацию о расценках, возможностях доставки и других деталях, необходимых для совершения сделки.
На начальном этапе он будет работать бесплатно для всех клиентов, однако представители платформы подчеркивают, что для получения запросов продавцу нужно пройти верификацию по ИНН, иметь высокий рейтинг и подключить специальный тариф.
На сегодня опция доступна только в десктопной версии сайта — на компьютерах, ноутбуках и планшетах, но в скором времени ее планируют внедрить и в мобильном приложении.
Отметим, что сегмент компаний микро- и малого бизнеса на «Авито» растет довольно быстрыми темпами. В январе–феврале 2023 года количество таких компаний увеличилось на 31% по сравнению с концом предыдущего года. За этот же период число компаний среднего сегмента выросло на 26%, а крупных компаний — на 12%. Наибольший рост показали компании всех сегментов в разделе «Авито Услуги» (+48% по сравнению с концом 2022 года), в разделе «Авито Работа» (+33%) и в разделе «Авито Товары» (+23%)
Согласно исследованию РАЭК, почти 80% компаний сегмента МСБ уже используют различные электронные каналы для ведения бизнеса, при этом 62% из них выделяют «Авито» как приоритетную e-com площадку.