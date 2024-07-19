Известный сайт объявлений разработал сервис для МСП

Отметим, что сегмент компаний микро- и малого бизнеса на «Авито» растет довольно быстрыми темпами. В январе–феврале 2023 года количество таких компаний увеличилось на 31% по сравнению с концом предыдущего года. За этот же период число компаний среднего сегмента выросло на 26%, а крупных компаний — на 12%. Наибольший рост показали компании всех сегментов в разделе «Авито Услуги» (+48% по сравнению с концом 2022 года), в разделе «Авито Работа» (+33%) и в разделе «Авито Товары» (+23%)