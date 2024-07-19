Какой металл можно есть, а какой не тонет в воде? Рассказывают пермские ученые

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
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Updated Сегодня, 15:10
Металл можно есть, пускать по воде и резать ножом. Об этом и других необычных фактах в день металлурга, который отмечают 21июля, рассказали в Пермском Политехе.
На него приходится более 8% массы всей земной коры. Металл находится на третьем месте по популярности химических элементов нашей планеты, уступая лишь кислороду (49%) и кремнию (25%).
Этот металл обладает высокой прочностью, низкой электропроводностью и совсем не магнитится. Он устойчив к воздействию кислот, морской воды и не разлагается с выделением ядовитых веществ. Все эти свойства позволяют использовать металл в медицине, например, для изготовления брекет-систем и штифтов для имплантации.
Чаще титан используют в качестве красителя — на его основе получают исключительный светлый пигмент. Его используют в производстве красок, пластиков, косметики, текстиля, печатных материалов. Добавляют краситель в лекарства, зубные пасты, жевательные резинки, зефир, мороженое, сухое молоко. То есть получается, что мы едим титан.
Этот элемент — самый радиоактивный на Земле. В природе встречается всего три его изотопа. Более 99% залежей приходится на уран-238 (число означает атомную массу конкретного вида). В его состав входит уран-235. Период полураспада (когда вещество теряет 50% своей радиоактивности) урана-238 — 4,5 млрд лет, изотопа 235 — 891 млн лет.
Этот металл используют для получения большого количества энергии. Ядро состоит из протона (положительно заряженной частицы) и нейтрона (частицы нейтрального заряда). Сила их взаимодействия — ядерная сила — удерживает их вместе. Чтобы разрушить эту связь, на уран-235 воздействуют медленными нейтронами. Деление ядра путем создания цепной реакции позволяет получить огромное количество энергии.
Есть мнение, что свежедобытый уран — безвреден, и его можно брать в руки. Однако радиационное излучение смертельно опасно для человека, и даже необработанный уран его распространяет. То же самое касается обедненного урана, который отработал свое в атомных электростанциях. Его утилизируют согласно строгим правилам в специальных могильниках, изолированных со всех сторон толстым слоем бетона.
Это самый легкий металл в таблице Менделеева — он в два раза легче воды. Кроме того, его можно разрезать кухонным ножом или раскатать в фольгу.
На его основе создают батареи и аккумуляторы с очень высокой плотностью энергии при минимальных размерах и массе.
Когда ртуть попадает на кожу, возникает аллергическая реакция, от которой человек не умирает, но чувствует недомогание. Тело покрывается красными пятнами, появляется температура. Поэтому, если разбился градусник, необходимо предупредить нагревание территории, где это случилось, и избегать попадания ртутных шариков на одежду и тем более кожу.
Проглотить ртуть не так опасно, как вдохнуть ее пары. Проглоченный металл выводится из организма естественным путем в течение нескольких дней, но общее состояние будет нестабильным: пострадавший испытает тошноту, головную боль, слабость.