Какой металл можно есть, а какой не тонет в воде? Рассказывают пермские ученые

Есть мнение, что свежедобытый уран — безвреден, и его можно брать в руки. Однако радиационное излучение смертельно опасно для человека, и даже необработанный уран его распространяет. То же самое касается обедненного урана, который отработал свое в атомных электростанциях. Его утилизируют согласно строгим правилам в специальных могильниках, изолированных со всех сторон толстым слоем бетона.