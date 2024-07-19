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Новый арендатор «Пушкинской бани» планирует предоставить скидку детям и студентам

Новый арендатор «Пушкинской бани» планирует предоставить скидку детям и студентам

19 июля 2024, 10:02
Фото: Изображение Midjourney
Открытие бани запланировано на 2027 год.
Сюжет
Дети

Компания из Екатеринбурга «Прерогатива» — новый арендатор «Пушкинских бань» в Перми — начала рассматривать варианты льгот для посетителей. Как сообщает «Текст», предлагается привлечь средства инвестора. Для социального эффекта может быть представлена скидка в 50% студентам и детям с 7 до 14 лет.

Ранее сообщалось, здания «Пушкинских бань» хотят реконструировать. Проект предполагается реализовать посредством механизма муниципально-частного партнерства. Открытие заведения планируется в 2027 году.

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