Новый арендатор «Пушкинской бани» планирует предоставить скидку детям и студентам

Компания из Екатеринбурга «Прерогатива» — новый арендатор «Пушкинских бань» в Перми — начала рассматривать варианты льгот для посетителей. Как сообщает «Текст», предлагается привлечь средства инвестора. Для социального эффекта может быть представлена скидка в 50% студентам и детям с 7 до 14 лет.