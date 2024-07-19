Новый арендатор «Пушкинской бани» планирует предоставить скидку детям и студентам

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Компания из Екатеринбурга «Прерогатива» — новый арендатор «Пушкинских бань» в Перми — начала рассматривать варианты льгот для посетителей. Как сообщает «Текст», предлагается привлечь средства инвестора. Для социального эффекта может быть представлена скидка в 50% студентам и детям с 7 до 14 лет.
Ранее сообщалось, здания «Пушкинских бань» хотят реконструировать. Проект предполагается реализовать посредством механизма муниципально-частного партнерства. Открытие заведения планируется в 2027 году.