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Пермь вошла в топ-10 самых дешевых городов России для путешествий

Пермь вошла в топ-10 самых дешевых городов России для путешествий

19 июля 2024, 09:24
Фото: Пресс-служба администрации Перми
Стоимость одной ночи в отеле составила 4 900 рублей.

Пермь вошла в десятку самых дешевых городов страны по стоимости ночи. Средняя цена одной ночи в отеле для путешественников, бронирующих номер на июль и август, составила 4 900 рублей за ночь. Бронируют номер обычно за 39 дней до поездки, сообщает сервис «Яндекс Путешествия».

Краевая столица удостоилась седьмого места в топе-10 самых выгодных направлений для отпуска этим летом. Первое место заняли Минеральные воды в Ставропольском крае (4 300 рублей за одну ночь), второе — Горно-Алтайск в Республике Алтай (также 4 300 рублей за ночь), третье — Саратов (4 500 рублей).

В Приволжском федеральном округе бюджетными направлениями для туризма также стали Саратов (4 500 рублей) и Чебоксары (4 800 рублей).

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