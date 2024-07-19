Пермь вошла в топ-10 самых дешевых городов России для путешествий

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Пермь вошла в десятку самых дешевых городов страны по стоимости ночи. Средняя цена одной ночи в отеле для путешественников, бронирующих номер на июль и август, составила 4 900 рублей за ночь. Бронируют номер обычно за 39 дней до поездки, сообщает сервис «Яндекс Путешествия».
Краевая столица удостоилась седьмого места в топе-10 самых выгодных направлений для отпуска этим летом. Первое место заняли Минеральные воды в Ставропольском крае (4 300 рублей за одну ночь), второе — Горно-Алтайск в Республике Алтай (также 4 300 рублей за ночь), третье — Саратов (4 500 рублей).
В Приволжском федеральном округе бюджетными направлениями для туризма также стали Саратов (4 500 рублей) и Чебоксары (4 800 рублей).