Пермь вошла в топ-10 самых дешевых городов России для путешествий

Пермь вошла в десятку самых дешевых городов страны по стоимости ночи. Средняя цена одной ночи в отеле для путешественников, бронирующих номер на июль и август, составила 4 900 рублей за ночь. Бронируют номер обычно за 39 дней до поездки, сообщает сервис «Яндекс Путешествия».