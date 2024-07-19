Пермские ученые придумали, как улучшить экологию с помощью кирпичей

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Ученые ПНИПУ запатентовали новый способ производства кирпичей, который позволит снизить техногенную нагрузку на экологию. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Сотрудники Политеха придумали внедрять в состав алюмосодержащую минеральную добавку, которая содержится в промышленных отходах. В итоге увеличилась прочность кирпичей, их морозостойкость и водопоглощение. А нагрузка на экологию стала меньше.
Производство кирпичей с применением промышленных отходов позволяет также перерабатывать и обезвреживать последние.