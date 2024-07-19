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Пермские ученые придумали, как улучшить экологию с помощью кирпичей

Пермские ученые придумали, как улучшить экологию с помощью кирпичей

19 июля 2024, 05:50
Фото: unsplash
Туда стали добавлять алюминий.

Ученые ПНИПУ запатентовали новый способ производства кирпичей, который позволит снизить техногенную нагрузку на экологию. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Сотрудники Политеха придумали внедрять в состав алюмосодержащую минеральную добавку, которая содержится в промышленных отходах. В итоге увеличилась прочность кирпичей, их морозостойкость и водопоглощение. А нагрузка на экологию стала меньше.

Производство кирпичей с применением промышленных отходов позволяет также перерабатывать и обезвреживать последние.

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#Касается каждого#ПНИПУ#Наука
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