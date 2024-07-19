Пермские ученые придумали строить дороги из отходов

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
Ученые ПГНИУ придумали строить дороги с использованием отходов, возникающих при производстве кальцинированной соды (карбоната натрия). Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Обычно шлам, образуемый при производстве кальцинированной соды, складируется в специальное хранилище рядом с содовым заводом. Вредные отходы занимаются большие площади, загрязняют почву, воздух и грунтовые воды в итоге занимаемая территория не может обеспечить устойчивое ресурсное и экономическое развитие.
Специалисты Политеха предлагают использовать шлам для строительства дорог. Это позволит укрепить грунтовые элементы автомобильных дорог на 6-18%, снизить стоимость транспортного строительства и сократить объем отходов.