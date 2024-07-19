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Пермские ученые придумали строить дороги из отходов

Пермские ученые придумали строить дороги из отходов

19 июля 2024, 08:46
Фото: 1MI
Специалисты нашли способ обезвредить шлам.
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ПНИПУ

Ученые ПГНИУ придумали строить дороги с использованием отходов, возникающих при производстве кальцинированной соды (карбоната натрия). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Обычно шлам, образуемый при производстве кальцинированной соды, складируется в специальное хранилище рядом с содовым заводом. Вредные отходы занимаются большие площади, загрязняют почву, воздух и грунтовые воды в итоге занимаемая территория не может обеспечить устойчивое ресурсное и экономическое развитие.

Специалисты Политеха предлагают использовать шлам для строительства дорог. Это позволит укрепить грунтовые элементы автомобильных дорог на 6-18%, снизить стоимость транспортного строительства и сократить объем отходов.

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#ПНИПУ#Ученые#Строительство#Дорожное строительство#Пермские ученые
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