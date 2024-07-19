Пермские ученые придумали строить дороги из отходов

Обычно шлам, образуемый при производстве кальцинированной соды, складируется в специальное хранилище рядом с содовым заводом. Вредные отходы занимаются большие площади, загрязняют почву, воздух и грунтовые воды в итоге занимаемая территория не может обеспечить устойчивое ресурсное и экономическое развитие.