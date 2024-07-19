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Власти Перми планируют разместить сцену театра «У Моста» на бывшем хлебозаводе

Площадкой для второй сцены театра «У Моста» в Перми может стать бывший хлебозавод

19 июля 2024, 05:37
Фото: Google maps

Власти Перми планируют разместить сцену театра «У Моста» на бывшем хлебозаводе

Собственники здания ситуацию не прокомментировали.

Власти Перми рассматривают возможность размещения второй сцены театра «У Моста» в здании бывшего хлебозавода №1 на ул. Окулова, 73а. Информацию об этом сообщило «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.

Владельцы здания бывшего хлебозавода ситуацию не прокомментировали. В администрации города на момент публикации в отношении данной инициативы также не дали комментарий. По мнению специалистов, объект может не подойти для размещения театра из-за статуса объекта культурного значения и малого количества парковочных мест.

Ранее сообщалось, что для размещения театра рассматривались такие площадки как Завод Шпагина, ДК «Телта», клуб ГУВД им. Дзержинского и бывшее трамвайное депо, бывшее здание клуба ВКИУ.

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#Пермь#Завод шпагина#Дк телта#Администрация города#Театр у моста#Трамвайное депо#Парковочные места#Хлебозавод №1#Культурное значение#Клуб ГУВД им. Дзержинского#Клуб ВКИУ
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