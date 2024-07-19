Площадкой для второй сцены театра «У Моста» в Перми может стать бывший хлебозавод

Владельцы здания бывшего хлебозавода ситуацию не прокомментировали. В администрации города на момент публикации в отношении данной инициативы также не дали комментарий. По мнению специалистов, объект может не подойти для размещения театра из-за статуса объекта культурного значения и малого количества парковочных мест.