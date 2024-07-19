Площадкой для второй сцены театра «У Моста» в Перми может стать бывший хлебозавод

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:39
Власти Перми рассматривают возможность размещения второй сцены театра «У Моста» в здании бывшего хлебозавода №1 на ул. Окулова, 73а. Информацию об этом сообщило «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.
Владельцы здания бывшего хлебозавода ситуацию не прокомментировали. В администрации города на момент публикации в отношении данной инициативы также не дали комментарий. По мнению специалистов, объект может не подойти для размещения театра из-за статуса объекта культурного значения и малого количества парковочных мест.
Ранее сообщалось, что для размещения театра рассматривались такие площадки как Завод Шпагина, ДК «Телта», клуб ГУВД им. Дзержинского и бывшее трамвайное депо, бывшее здание клуба ВКИУ.