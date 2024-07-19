Подведены итоги деятельности системы высшего образования Прикамья в 2023/24 году

Приемная кампания в вузы Пермского края продолжается до 25 июля текущего года. Абитуриенты могут поступить на бюджет по общему конкурсу или в рамках целевой квоты, а также на платной основе. Помимо этого, в регионе размещено более 2 тыс. предложений заказчиков по целевому обучению на портале «Работа в России». Подробности по ссылке (фильтр: Регион трудоустройства: «Пермский край»).