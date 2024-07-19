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Подведены итоги деятельности системы высшего образования Прикамья в 2023/24 году

Подведены итоги деятельности системы высшего образования Прикамья в 2023/24 году

19 июля 2024, 12:03
Фото: дирекция кампуса «Будущее Пармы»
Число принятых заявлений на поступление в некоторых вузах региона увеличилось.

В Перми в новом корпусе лицея №10 прошло заседание Совета ректоров вузов Пермского края. Ректоры обсудили взаимодействие вузов и школ, промежуточные итоги текущей приемной кампании, осуществление проекта межвузовского кампуса «Будущее Пармы», а также подвели итоги работы системы высшего образования за 2023/24 учебный год.

Министр образования и науки Прикамья Раиса Кассина отметила, что вузы и школы эффективно сотрудничают в части профориентационной работы и подготовки будущих абитуриентов. Также она обозначила главные направления работы регионального правительства и министерства в развитии системы образования.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края:

— Наша основная общая задача, которую ставит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин , — создать все условия для того, чтобы ребята, завершившие обучение, остались в Пермском крае. Для этого создается новая инфраструктура общего, дополнительного и профессионального образования. Во взаимодействии с вузами, профессиональными образовательными организациями и работодателями достигнута высокая степень профилизации образования.

Председатель Совета ректоров Пермского края, ректор Пермского государственного гуманитарного педагогического университета (ПГГПУ) Константин Егоров подчеркнул результативность комплексной системы взаимодействия региональных вузов с краевым министерством образования. Он представил отчет о работе Совета ректоров за 2023/2024 учебный год.

Глава Совета ректоров отметил, что в некоторых вузах по сравнению с прошлым годом увеличилось число принятых заявлений на поступление. По данным на 16 июля, в Пермский медицинский университет подано на 5 127 заявлений больше, общее количество выросло с 3 025 до 8 152. В Пермском Политехе принято на 3 620 больше заявлений, в педагогическом университете — прирост на 681 заявление.

Общий план приема государственными вузами Прикамья в текущем году составляет 15 447 мест, в их числе 6 703 — бюджетные и 8 744 — внебюджетные. Существенно растет число абитуриентов, воспользовавшихся цифровыми сервисами для подачи документов в вузы региона. Сейчас в ПГГПУ через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» портала «Госуслуги» подано более 90% заявлений.

Константин Егоров, председатель Совета ректоров Пермского края, ректор ПГГПУ:

— В наши вузы приходит всё больше ребят, увеличился и контингент иностранных студентов. Важно отметить роль эффективного взаимодействия по линии школа-вуз, в результате мы получаем мотивированных абитуриентов.

Кроме того, Константин Егоров подчеркнул важную роль кампуса «Будущее Пармы», строительство которого скоро начнется в Прикамье благодаря нацпроекту «Наука и университеты». Он отметил, что в текущем году межвузовские образовательные программы кампуса и продуктовая линейка стали генеральной линией взаимодействия. Также кампус становится важным инструментом реализации госпрограммы научно-технологического развития Пермского края. «Нам предстоит проработать механизмы вхождения флагманских продуктов кампуса в национальные и федеральные проекты», — добавил Егоров.

Приемная кампания в вузы Пермского края продолжается до 25 июля текущего года. Абитуриенты могут поступить на бюджет по общему конкурсу или в рамках целевой квоты, а также на платной основе. Помимо этого, в регионе размещено более 2 тыс. предложений заказчиков по целевому обучению на портале «Работа в России». Подробности по ссылке (фильтр: Регион трудоустройства: «Пермский край»).

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