С начала сезона клещи покусали 23,8 тысячи пермяков

По состоянию на 18 июля, с начала сезона клещи покусали 23,8 тыс. жителей Прикамья. При этом за прошедшую неделю представители класса паукообразных покусали 1,4 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.