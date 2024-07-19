С начала сезона клещи покусали 23,8 тысячи пермяков

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По состоянию на 18 июля, с начала сезона клещи покусали 23,8 тыс. жителей Прикамья. При этом за прошедшую неделю представители класса паукообразных покусали 1,4 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Больше всего с укусами клещей обращались жители Добрянского ГО, Ильинского МО, Карагайского МО, Пермского МР, Очерского ГО и Краснокамского ГО.
— По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 47,7% клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 3,5% моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 1,7% клещевым вирусным энцефалитом, в 1,1% гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ), — сообщает надзорное ведомство.