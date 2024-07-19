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За прошедшую неделю клещи покусали более 1,4 тысячи жителей Пермского края

С начала сезона клещи покусали 23,8 тысячи пермяков

19 июля 2024, 02:37
Фото: 1MI

За прошедшую неделю клещи покусали более 1,4 тысячи жителей Пермского края

Среди них 4,1 тысячи детей.

По состоянию на 18 июля, с начала сезона клещи покусали 23,8 тыс. жителей Прикамья. При этом за прошедшую неделю представители класса паукообразных покусали 1,4 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Больше всего с укусами клещей обращались жители Добрянского ГО, Ильинского МО, Карагайского МО, Пермского МР, Очерского ГО и Краснокамского ГО.

— По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 47,7% клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 3,5% моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 1,7% клещевым вирусным энцефалитом, в 1,1% гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ), — сообщает надзорное ведомство.
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