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Published Сегодня, 08:58

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Стала известна причина ярко-салатовой окраски воды в Чусовой

Стала известна причина ярко-салатовой окраски воды в Чусовой

19 июля 2024, 08:58
Фото: Читатель properm.ru
По словам местных жителей, на цветение воды это непохоже.

В среду, 17 июля, читатель Properm.ru сообщил, что за одну ночь река Чусовая в районе деревни Гари из прозрачной стала ярко-салатовой. «На цветение совсем непохоже», — пишет пермяк.

Как рассказали журналисту Properm.ru в природоохранной прокуратуре, река Чусовая вблизи населенного пункта позеленела из-за сине-зеленых водорослей. В ходе проверки надзорного органа совместно с Росприроднадзором, нарушения обнаружены не были.

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#Вода#Загрязнение#Чусовая#Водоросли#Причина#Веселенье
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