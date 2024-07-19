Стали известны участники деловой программы форума «Здоровое общество — 2024»

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Мероприятие пройдет 24–25 июля на территории кластера «Ломоносов» ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» в Москве. Официальный информпартнер «Здорового общества» — медиахолдинг 1MI.
Один из основных приоритетов государственной политики в настоящее время — здоровьесбережение населения, которое является ключевым фактором социально-экономического развития страны. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил необходимость комплексного подхода к этим вопросам, включая создание условий для здорового образа жизни. Актуальными являются и такие направления, как увеличение продолжительности жизни, профилактика заболеваний, повышение качества жизни граждан. На форуме будет обсуждаться не только физическое, но и психологическое, социальное и эмоциональное здоровье населения, пишут newsnn.ru.
На форуме выступят глава Минздрава России Михаил Мурашко, зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова, замруководителя аппарата Правительства РФ Ольга Кривонос. Также среди участников будут глава ФМБА России Вероника Скворцова, зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко, замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева и руководитель Центральной дирекции здравоохранения в филиале ОАО «РЖД» Елена Жидкова. В дискуссиях форума также примет участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.