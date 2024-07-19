Стали известны участники деловой программы форума «Здоровое общество — 2024»

Один из основных приоритетов государственной политики в настоящее время — здоровьесбережение населения, которое является ключевым фактором социально-экономического развития страны. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил необходимость комплексного подхода к этим вопросам, включая создание условий для здорового образа жизни. Актуальными являются и такие направления, как увеличение продолжительности жизни, профилактика заболеваний, повышение качества жизни граждан. На форуме будет обсуждаться не только физическое, но и психологическое, социальное и эмоциональное здоровье населения, пишут newsnn.ru.