Суд отказал пермским табачникам в иске об отмене регионального закона

Напомним, что закон приняли в марте 2024 года. Он установил необходимые меры для охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, а также последствий курения табака и никотиносодержащей продукции. Также он запретил розничную продажу кальянов и другой табачной продукции в специальных павильонах. Для всех нарушителей предусмотрен административный штраф. Для должностных лиц он составит 15-20 тыс. рублей, а для юрлиц — от 15 до 100 тыс. рублей.