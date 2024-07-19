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Суд отказал пермским табачникам в иске об отмене регионального закона

Суд отказал пермским табачникам в иске об отмене регионального закона

19 июля 2024, 09:55
Фото: Freepik
Табачная продукция и товары для курения до сих пор не могут быть реализованы в павильонах на территории Пермского края.

Собственникам киосков с табачными товарами в Пермском крае не удалось оспорить региональный закон, запрещающий продажу табачных товаров, кальянов и устройств для курения (вейпов) в павильонах на территории края. Закон также запретил размещение рекламы, призывающий к покупке никотиносодержащей продукции, пояснили в пресс-службе губернатора Пермского края.

Суд прошел 18 июля. Группа из 38 продавцов объединилась и подала групповой иск с требованием принять закон, принятый 15 марта 2024 года, недействительным. Однако суд отказал в иске.

«По мнению истцов, субъект РФ не может ограничивать продажу табака, — пояснили в администрации губернатора Пермского края — Хотя он является особой категорией товаров. По федеральному закону „Об основах охраны здоровья граждан в РФ“ местные власти могут устанавливать дополнительные меры на продажу табака», — пояснили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

Закон о запрете продажи табака, вейпов, кальянов в павильонах приняли для обеспечения безопасности и предотвращения продажи этой продукции несовершеннолетним. Также закон не позволяет использовать вывески и рекламные материалы, привлекающие людей к покупке табака. Все эти меры направлены на сохранение здоровья и жизни людей в регионе, в то время как истцы заинтересованы в своей прибыли от продажи потенциально опасных товаров.

Напомним, что закон приняли в марте 2024 года. Он установил необходимые меры для охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, а также последствий курения табака и никотиносодержащей продукции. Также он запретил розничную продажу кальянов и другой табачной продукции в специальных павильонах. Для всех нарушителей предусмотрен административный штраф. Для должностных лиц он составит 15-20 тыс. рублей, а для юрлиц — от 15 до 100 тыс. рублей.

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