Суд отказал пермским табачникам в иске об отмене регионального закона

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Updated Сегодня, 09:58
Собственникам киосков с табачными товарами в Пермском крае не удалось оспорить региональный закон, запрещающий продажу табачных товаров, кальянов и устройств для курения (вейпов) в павильонах на территории края. Закон также запретил размещение рекламы, призывающий к покупке никотиносодержащей продукции, пояснили в пресс-службе губернатора Пермского края.
Суд прошел 18 июля. Группа из 38 продавцов объединилась и подала групповой иск с требованием принять закон, принятый 15 марта 2024 года, недействительным. Однако суд отказал в иске.
«По мнению истцов, субъект РФ не может ограничивать продажу табака, — пояснили в администрации губернатора Пермского края — Хотя он является особой категорией товаров. По федеральному закону „Об основах охраны здоровья граждан в РФ“ местные власти могут устанавливать дополнительные меры на продажу табака», — пояснили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.
Закон о запрете продажи табака, вейпов, кальянов в павильонах приняли для обеспечения безопасности и предотвращения продажи этой продукции несовершеннолетним. Также закон не позволяет использовать вывески и рекламные материалы, привлекающие людей к покупке табака. Все эти меры направлены на сохранение здоровья и жизни людей в регионе, в то время как истцы заинтересованы в своей прибыли от продажи потенциально опасных товаров.
Напомним, что закон приняли в марте 2024 года. Он установил необходимые меры для охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, а также последствий курения табака и никотиносодержащей продукции. Также он запретил розничную продажу кальянов и другой табачной продукции в специальных павильонах. Для всех нарушителей предусмотрен административный штраф. Для должностных лиц он составит 15-20 тыс. рублей, а для юрлиц — от 15 до 100 тыс. рублей.