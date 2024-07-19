Тимур Турлов на бизнес-форуме New Vision: «Талант становится главным капиталом»

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Выжить и преуспеть в этой новой реальности могут только компании, которые активно инвестируют в своих людей.
«Автоматизация процессов не только не снижает потребность в человеческом труде, а, напротив, зачастую требует увеличения численности персонала, потому со стороны работодателей в разных отраслях экономики растет спрос на квалифицированные кадры», — отмечает Тимур Турлов на бизнес-форуме New Vision, организованном в Казахстане.
«Мы обрастаем огромным количеством совершенно неспецифических функций, которые приводят к тому, что наш штат растет одновременно с ростом скорости бизнеса и степенью автоматизации», — отмечает гендиректор Freedom Holding. В итоге он делает парадоксальное наблюдение: «Если посмотреть на современные банки и понять, а получается ли у нас нанимать сильно меньше людей, чем, например, банки нанимали 30 лет назад, то окажется, что не получается. Нам нужно еще больше профессионалов, чем раньше, для того чтобы работать с совершенно новыми видами рисков. Для того, чтобы закрывать комплаенс-риски, IT-риски, риски с кибербезопасностью, заниматься разработкой достаточно сложных решений. Сам по себе бизнес ускоряется и усложняется с каждым годом с огромной скоростью и требует все большего количества специалистов».
Тимур Турлов призывает инвестировать в свое образование, пользуясь технологическими преимуществами современности, которые существенно облегчают доступ к знаниям и позволяют снижать цифровое неравенство. По мнению главы финансового холдинга, высокообразованная и молодая нация — это то, что может сделать страну абсолютным лидером: «Талант становится главным капиталом. Не инфраструктура, даже не слаженность в работе, не построенные политические институты. Талант начинает доминировать на этом рынке. Талант — это главное».
Как замечает Тимур Турлов, «миру нужно все больше высококвалифицированного труда», а потому «любая организация готова инвестировать в таких сотрудников до бесконечности. И неважно, сколько они стоят, потому что они принесут намного больше прибыли». Причем предприниматель делает акцент на технологическом аспекте получаемых знаний, поскольку в сложно структурированном мире важно разбираться в технологиях и в процессах, управляющих глобализованным сообществом: «ИИ не победит людей. Но люди, которые не используют ИИ, безусловно проиграют тем, кто его использует… Мир стремительно усложняется. Для того чтобы оставаться на месте, сейчас нужно бежать как никогда быстро. Гораздо быстрее, чем в прошлом году. При этом мы уже бежим с невероятной скоростью. Если у вас получится этот темп выдержать, то вы, конечно, проживете очень яркую и интересную жизнь».
В связи с этим неудивительно, что важным направлением деятельности Тимура Турлова является поддержка казахстанских стартаперов и молодых предпринимателей, работающих в сфере IT: он является крупнейшим инвестором в цифровые проекты Казахстана.
Прошедший в Алматы форум New Vision стал площадкой по обмену опытом и инновационными идеями. В нем приняли участие 50 спикеров из 50 стран мира, в числе которых основатель и глава Virgin Group Ричард Брэнсон, сооснователь Booking.com Джефф Хоффман, эксперт по саморазвитию Брайан Трейси, председатель Goldman Sachs International Advisors Жозе Баррозу, председатель совета директоров строительного холдинга BI Group Айдын Рахимбаев и многие другие.