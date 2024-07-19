Тимур Турлов на бизнес-форуме New Vision: «Талант становится главным капиталом»

Как замечает Тимур Турлов, «миру нужно все больше высококвалифицированного труда», а потому «любая организация готова инвестировать в таких сотрудников до бесконечности. И неважно, сколько они стоят, потому что они принесут намного больше прибыли». Причем предприниматель делает акцент на технологическом аспекте получаемых знаний, поскольку в сложно структурированном мире важно разбираться в технологиях и в процессах, управляющих глобализованным сообществом: «ИИ не победит людей. Но люди, которые не используют ИИ, безусловно проиграют тем, кто его использует… Мир стремительно усложняется. Для того чтобы оставаться на месте, сейчас нужно бежать как никогда быстро. Гораздо быстрее, чем в прошлом году. При этом мы уже бежим с невероятной скоростью. Если у вас получится этот темп выдержать, то вы, конечно, проживете очень яркую и интересную жизнь».