Цены на туристические сплавы поднялись на 15-20%. Почему?

По мнению экспертов в туристической отрасли, сейчас наиболее востребованной является программа сплавов продолжительностью от 3 до 7 дней. По самому популярному маршруту по реке Чусовая стоимость за один день составляет около 9 тыс. рублей. Если выбирать более длительные и протяженные туры, цена может достигать 15 тыс. рублей на одного человека.