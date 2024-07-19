Цены на туристические сплавы поднялись на 15-20%. Почему?

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
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Updated Сегодня, 06:11
Стоимость туристических сплавов по рекам Прикамья стала выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост цен в первую очередь связан с инфляцией и подорожанием специального снаряжения, пишет РБК Пермь, со ссылкой на руководителя центра спортивной подготовки в Ленинградской области Алексея Орлова
По мнению эксперта, туристические сплавы — это необычный туризм. «Мы приняли решение совместить полезное с приятным, поскольку сплав — это также и спортивное направление», — объяснил Алексей Орлов.
Представители туристических агентств также отмечают, что пермякам неинтересны сплавы, в отличие от туристов из других регионов. Хотя спрос на Пермский туризм ежегодно увеличивается до 30%. Среди маршрутов пермяки чаще всего выбирают направления Чусовая-Усьва-Вишера, а также река Сылва.
«За последнее время у нас стало больше трехдневных маршрутов по реке Чусовой. Туристов там не так много, поэтому на выходные люди предпочитают выбираться на активный отдых», — поделился руководитель турагентства «Золотой компас-Тур» Алексей Зотиков
По мнению экспертов в туристической отрасли, сейчас наиболее востребованной является программа сплавов продолжительностью от 3 до 7 дней. По самому популярному маршруту по реке Чусовая стоимость за один день составляет около 9 тыс. рублей. Если выбирать более длительные и протяженные туры, цена может достигать 15 тыс. рублей на одного человека.
«Наиболее распространенный вариант — это трехдневные туры, начинающиеся с пятницы и заканчивающиеся воскресеньем. В последнее время появилось несколько программ от 4 до 5 дней, которые охватывают рабочие дни, чтобы количество туристов было ниже. Приезжие туристы предпочитают туры от 4-5 дней до 6-7 дней», — подводит итоги основные направления развития директор фирмы по организации туров «Белый камень» Екатерина Шестакова.
Этот тип активного отдыха не только увеличивает туристический потенциал Пермского края, но и постепенно становится ключевым инструментом для привлечения туристов и повышения конкурентоспособности региона, — подводят итоги специалисты.
Как ранее сообщалось, рост популярности внутреннего туризма связан с увеличением глэмпингов и кэмпингов, которые позволяют совершать непродолжительные поездки. Помимо этого, на популярность туризма влияет и спрос на фестивали, которые в полном объеме раскрывают потенциал региона и привлекают не только жителей края, но и новых туристов.