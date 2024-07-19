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В Перми начали снимать детективный триллер «Аэропорт»

В Перми начали снимать детективный триллер «Аэропорт»

19 июля 2024, 04:30
Фото: Правительство Пермского края
Съемки продлятся до 5 августа.

В международном аэропорту «Большое Савино» стартовали съемки детективного триллера «Аэропорт». Информация об этом появилась на сайте правительства Пермского края. Съемки планируется завершить до 5 августа.

Главную роль в этом фильме сыграет Роман Курцын, режиссером проекта стал Иван Кульнев. Одной из локаций кинокартины стал пермский аэропорт, содействие в организации и проведении съемочного процесса кинокомпании оказывает Пермская кинокомиссия.

В центре событий окажутся девять снятых с рейса пассажиров, которые окажутся запертыми в пограничной транзитной зоне аэропорта. Потом выяснилось, что это событие — не случайность, а спланированная операция. Кто же из пассажиров стал причиной инцидента и каков будет конец истории можно будет узнать только после премьеры картины.

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#Аэропорт#Пермь#Большое савино#Кино#Съемки#Пассажиры#Триллер#Инцидент#Детектив#Роман Курцын#Иван Кульнев#Локация#Пермская кинокомиссия#Транзитная зона
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