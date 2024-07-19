В Перми начали снимать детективный триллер «Аэропорт»

В центре событий окажутся девять снятых с рейса пассажиров, которые окажутся запертыми в пограничной транзитной зоне аэропорта. Потом выяснилось, что это событие — не случайность, а спланированная операция. Кто же из пассажиров стал причиной инцидента и каков будет конец истории можно будет узнать только после премьеры картины.