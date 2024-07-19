В июне годовая инфляция в Пермском крае ускорилась до 9,84%

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В июне 2024 года годовая инфляция в Прикамье ускорилась до 9,84% на 0,39 п. п. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу (8,30%) и по стране (8,59%). Информация об этом появилась на сайте Отделения Банка России по Пермскому краю.
Рост инфляции в регионе по большей части обусловлен переносом издержек производителей и поставщиков в конечные цены товаров и услуг, а также высокая потребительская активность на рынке услуг.
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в прошлом месяце вырос до 10,24% (в мае — 9,20%). В июне отмечалось менее значительное снижение сезонных цен на помидоры по сравнению с предыдущим годом из-за неблагоприятных погодных условий, которые сдерживали увеличение предложения помидоров. Это привело к ускоренному росту цен на помидоры в годовом исчислении.
Производители огурцов продолжали отражать в конечных ценах повышение затрат на обогрев теплиц, вызванное холодной погодой весной. В итоге, огурцы подорожали быстрее в годовом выражении. С увеличением транспортных издержек у импортеров сезонное снижение цен на бананы было менее значительным, чем годом ранее, что привело к увеличению годовых темпов роста цен на эту ягоду.
Годовой прирост цен на непродовольственные товары в Пермском крае в июне 2024 года составил 8,06%, что немного ниже, чем в мае (8,35%). В июне спрос на подержанные иномарки оставался на высоком уровне, однако наблюдалось некоторое снижение. Автодилеры реагировали на изменения в потребительском спросе путем снижения цен на подержанные иномарки. Это привело к замедлению годового роста цен на них.
За счет укрепления рубля стоимость планшетов упала, а цены на ноутбуки стали ниже, чем год назад. Рост предложения мебели привел к уменьшению ее роста в годовом выражении.
В июне текущего года темп роста цен на услуги увеличился по годовому сравнению до 11,13%, против 10,78% в мае. Из-за увеличившегося спроса пермяков на отдых в текущем году сезонное понижение цен на экскурсии по России было менее заметным, чем годом ранее, что привело к росту годового темпа цен на такие туры. Ускоренный спрос на отдых привел к увеличению цен на речные круизы по России и путевки в Турцию в годовом контексте.
Повышенный интерес к отдыху позволил таксопаркам успешно отразить увеличение расходов на обслуживание автомобилей и повышение заработных плат для водителей в конечных ценах. В результате, годовой темп роста цен на поездки в такси увеличился.
Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе увеличилась в июне до 8,30%, по сравнению с 8,06% в мае. Производители и поставщики ряда товаров и услуг были вынуждены корректировать цены в ответ на рост издержек. Рост спроса на определенные услуги и снижение предложения некоторых продуктов также оказали влияние на увеличение инфляции в округе. Тем не менее, инфляция в Приволжье оставалась ниже, чем в среднем по России (8,59%).
В июне годовая инфляция в России достигла 8,59%, немного замедлившись по сравнению с предыдущим периодом. Рост цен на услуги туризма и пассажирского транспорта оказал влияние на снижение темпов инфляции по сравнению с маем. Однако текущее инфляционное давление остается выше, чем в первом квартале 2024 года, и не показывает стабильной тенденции к сокращению. Основным фактором является высокий внутренний спрос, который продолжает превосходить возможности расширения предложения. Для обеспечения устойчивого снижения инфляции необходимо сохранять строгие денежно-кредитные условия на протяжении более длительного периода, чем ранее прогнозировал Банк России.