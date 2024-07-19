В июне годовая инфляция в Пермском крае ускорилась до 9,84%

В июне текущего года темп роста цен на услуги увеличился по годовому сравнению до 11,13%, против 10,78% в мае. Из-за увеличившегося спроса пермяков на отдых в текущем году сезонное понижение цен на экскурсии по России было менее заметным, чем годом ранее, что привело к росту годового темпа цен на такие туры. Ускоренный спрос на отдых привел к увеличению цен на речные круизы по России и путевки в Турцию в годовом контексте.