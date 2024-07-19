В Перми 12 человек осудили за выманивание денег у пенсионеров

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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Updated Сегодня, 09:37
В Перми суд признал 12 человек виновными в хищении у пенсионеров денег обманным путем. Среди преступников восемь — несовершеннолетние, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.
Все подсудимые признаны виновными в совершении 37 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного и крупного ущерба). Молодые люди звонили своим жертвам (преимущественно пожилого возраста), представлялись сотрудниками правоохранительных органов либо адвокатами и говорили, что их родственник якобы виновен в ДТП. Чтобы «замять» дело, они просили денег. За наличкой приезжали члены организованной группы. В результате преступники похитили у пенсионеров более 7 млн рублей.
Суд дал одному из обвиняемых три года и три месяца колонии общего режима, остальным подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы от пяти до двух лет 10 месяцев условно.