В Перми 12 человек осудили за выманивание денег у пенсионеров

Все подсудимые признаны виновными в совершении 37 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного и крупного ущерба). Молодые люди звонили своим жертвам (преимущественно пожилого возраста), представлялись сотрудниками правоохранительных органов либо адвокатами и говорили, что их родственник якобы виновен в ДТП. Чтобы «замять» дело, они просили денег. За наличкой приезжали члены организованной группы. В результате преступники похитили у пенсионеров более 7 млн рублей.