В Перми определен подрядчик для строительства новой поликлиники

Больница расположится на территории действующего больничного комплекса на ул. Лобачевского, 26. По проекту здание будет четырехэтажным, а его площадь составит 4715 кв. м. и будет рассчитано на 200 посещений за смену. Также рядом с главным корпусом появится женская консультация и дневной стационар на пять коек.