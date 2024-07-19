properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

В Перми определен подрядчик для строительства новой поликлиники

В Перми определен подрядчик для строительства новой поликлиники

19 июля 2024, 13:05
Фото: Freepik
Строительством объекта займется компания ООО «Фортэкс».

Строительством поликлиники в микрорайоне Молодежный Орджоникидзевского района займется компания ООО «Фортэкс». Стоимость контракта составит 727,7 млн руб., сообщили в пресс-службе регионального Министерства закупок.

Больница расположится на территории действующего больничного комплекса на ул. Лобачевского, 26. По проекту здание будет четырехэтажным, а его площадь составит 4715 кв. м. и будет рассчитано на 200 посещений за смену. Также рядом с главным корпусом появится женская консультация и дневной стационар на пять коек.

В краевом Минстрое подчеркнули, что проектная документация прошла успешную проверку госэкспертизы. Работы начнутся в этом году, а завершат в конце 2025-го.

Читайте также:
В Перми построят пешеходную дорогу между терминалами аэропортаС начала 2024 года в Перми снесли 68 аварийных домовВ Перми приведут в порядок фасады семи многоэтажных домов на Садовом
#Пермь#Строительство#Здравоохранение#Губернатор#Поликлиника#Орджоникидзевский район
Подпишитесь
В Перми построят пешеходную дорогу между терминалами аэропорта
Сегодня, 11:44
Пермские ученые придумали строить дороги из отходов
Сегодня, 08:46
В воскресенье пермяков ожидает небольшое похолодание
Сегодня, 10:30
Суд отказал пермским табачникам в иске об отмене регионального закона
Сегодня, 09:55
Пермь вошла в топ-10 самых дешевых городов России для путешествий
Сегодня, 09:24