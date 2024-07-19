В Перми определен подрядчик для строительства новой поликлиники

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Строительством поликлиники в микрорайоне Молодежный Орджоникидзевского района займется компания ООО «Фортэкс». Стоимость контракта составит 727,7 млн руб., сообщили в пресс-службе регионального Министерства закупок.
Больница расположится на территории действующего больничного комплекса на ул. Лобачевского, 26. По проекту здание будет четырехэтажным, а его площадь составит 4715 кв. м. и будет рассчитано на 200 посещений за смену. Также рядом с главным корпусом появится женская консультация и дневной стационар на пять коек.
В краевом Минстрое подчеркнули, что проектная документация прошла успешную проверку госэкспертизы. Работы начнутся в этом году, а завершат в конце 2025-го.