В Перми откроется гастробистро «Техникум»

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Ресторанный холдинг White Rabbit Family (WRF) подписал соглашение с франчайзи об открытии в Перми гастробистро «Техникум». Об этом рассказал в телеграм-канале предприниматель и инвестор Александр Сысоев, первым обратил внимание «Текст».
Место и даты открытия заведения не уточняются. Ранее сообщалось, что WRF рассматривал возможность открыть ресторан на ул. Пермская, 33, в клубном доме «Москва».
«Техникум» — совместный casual-проект ресторатора Бориса Зарькова, бренд-шефа Владимира Мухина и гастронавта Михаила Друяна. Дизайн бистро создан архитектурным бюро Form, которое специализируется на музейно-выставочных пространствах.