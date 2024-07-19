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Published Сегодня, 06:05

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Updated Сегодня, 07:23

Ресторанный холдинг WRF откроет в Перми гастробистро «Техникум»

В Перми откроется гастробистро «Техникум»

19 июля 2024, 06:05
Фото: Tehnikum Bistro

Ресторанный холдинг WRF откроет в Перми гастробистро «Техникум»

Дата открытия не сообщается.

Ресторанный холдинг White Rabbit Family (WRF) подписал соглашение с франчайзи об открытии в Перми гастробистро «Техникум». Об этом рассказал в телеграм-канале предприниматель и инвестор Александр Сысоев, первым обратил внимание «Текст».

Место и даты открытия заведения не уточняются. Ранее сообщалось, что WRF рассматривал возможность открыть ресторан на ул. Пермская, 33, в клубном доме «Москва».

«Техникум» — совместный casual-проект ресторатора Бориса Зарькова, бренд-шефа Владимира Мухина и гастронавта Михаила Друяна. Дизайн бистро создан архитектурным бюро Form, которое специализируется на музейно-выставочных пространствах.

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#Пермь#Дизайн#Техникум#Ресторан#Борис Зарьков#White Rabbit Family#Гастробистро#Franchise#Александр Сысоев#Владимир Мухин#Михаил Друян#Form
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