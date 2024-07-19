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В Перми перекроют движение на пересечении улиц Мира и Советской Армии

В Перми перекроют движение на пересечении улиц Мира и Советской Армии

19 июля 2024, 03:03
Фото: 1MI
Ограничение вводится на выходных.

В выходные, с 23:59 19 июля до 5:00 22 июля, в Перми будет приостановлено движение транспорта на пересечении улиц Мира и Советской Армии. Причиной тому стал ремонт трамвайных путей

Из-за ограничений будет временно изменено движение автобусных маршрутов №3, №40 и №47. Вместо улицы Советской Армии автобусы проследуют после улицы Мира по улице Братьев Игнатовых. В обратном направлении общественный транспорт будет следовать без изменений.

Так, на время не будут обслуживаться остановки «ДК имени Гагарина» и «9 мая» по улице Мира, а также «Советской Армии» и «Баумана» по улице Советской Армии. Горожане смогут воспользоваться остановками «ДК имени Гагарина» по улице Братьев Игнатовых, «Больничный городок» и «9 мая» по шоссе Космонавтов.

Автобусный маршрут №47 проследует в объезд по ул. Мира с посадкой и высадкой пассажиров на всех установленных пунктах.

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#Пермь#Движение#Ремонт#Остановки#Трамвайные пути#Транспорт#Автобусы#Маршруты#Горожане
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