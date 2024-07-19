В Перми перекроют движение на пересечении улиц Мира и Советской Армии

Так, на время не будут обслуживаться остановки «ДК имени Гагарина» и «9 мая» по улице Мира, а также «Советской Армии» и «Баумана» по улице Советской Армии. Горожане смогут воспользоваться остановками «ДК имени Гагарина» по улице Братьев Игнатовых, «Больничный городок» и «9 мая» по шоссе Космонавтов.