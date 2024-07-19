В Перми перекроют движение на пересечении улиц Мира и Советской Армии

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
В выходные, с 23:59 19 июля до 5:00 22 июля, в Перми будет приостановлено движение транспорта на пересечении улиц Мира и Советской Армии. Причиной тому стал ремонт трамвайных путей
Из-за ограничений будет временно изменено движение автобусных маршрутов №3, №40 и №47. Вместо улицы Советской Армии автобусы проследуют после улицы Мира по улице Братьев Игнатовых. В обратном направлении общественный транспорт будет следовать без изменений.
Так, на время не будут обслуживаться остановки «ДК имени Гагарина» и «9 мая» по улице Мира, а также «Советской Армии» и «Баумана» по улице Советской Армии. Горожане смогут воспользоваться остановками «ДК имени Гагарина» по улице Братьев Игнатовых, «Больничный городок» и «9 мая» по шоссе Космонавтов.
Автобусный маршрут №47 проследует в объезд по ул. Мира с посадкой и высадкой пассажиров на всех установленных пунктах.