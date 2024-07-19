В Перми построят пешеходную дорогу между терминалами аэропорта

По словам владельца отеля, точных сроков и сумм реализации проекта пока нет. «Мы поймем это после разведки и проектных предложений и постараемся сделать все недорого. Поскольку в этом случае действительно решает воля и разум, а не финансы», — пояснил Сергей Сташков.