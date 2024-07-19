В Перми построят пешеходную дорогу между терминалами аэропорта

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В Перми планируют построить пешеходную дорогу от нового терминала аэропорта «Большое Савино» до старого. Финансированием строительства займутся владельцы отеля Apri Polet, который находится рядом со старым терминалом, сообщает «Вкурсе.ру» со ссылкой на пермского отельера Сергея Сташкова.
Идея создания пешеходного маршрута возникла на встрече Губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и представителей бизнес-сообщества по вопросам туризма. Глава региона одобрил предложение и поручил краевому Минтрансу принять активное участие в моделировании пешеходной дорожки.
Расстояние от нового терминала до гостиницы «Полет» составляет около 1 километра. Сейчас вся структура аэропорта, включая таможню, пограничную и медицинскую службы, а также пожарное депо, расположена между терминалами. Сейчас территория огорожена и на ней введен пропускной режим.
«Сейчас там нет никакого сообщения, поскольку попасть от терминала можно только на машине, при этом ехать до разворота в Ванюках. Мы планируем заняться „полевой разведкой“ вместе с сотрудниками аэропорта, чтобы задать верную траекторию пешеходной дорожки», — рассказал Сергей Сташков.
По словам владельца отеля, точных сроков и сумм реализации проекта пока нет. «Мы поймем это после разведки и проектных предложений и постараемся сделать все недорого. Поскольку в этом случае действительно решает воля и разум, а не финансы», — пояснил Сергей Сташков.
В краевом Минтрансе отметили, что они будут помогать инвестору в реализации проекта.
В конце 2017 года в эксплуатацию ввели новый терминал аэропорта «Пермь», который способен принять до 2 миллионов пассажиров ежегодно. Старый же терминал сейчас не функционирует, поскольку здание находится в режиме консервации.
На территории старого терминала аэропорта сейчас расположен Пермский центр организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».