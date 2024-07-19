В Пермском крае депутаты отправили в отставку главу Косинского района

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Депутаты думы Косинского округа приняли отставку главы местной администрации Эдуарда Засухина. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
И. о. главы Косинского района на период проведения конкурсных процедур будет заместитель главы по экономике и инфраструктуре Светлана Захарченко. Избрание нового руководителя местной администрации пройдет после сентябрьских выборов в думу.
17 июля Эдуард Засухин подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Этому предшествовал его отчет о работе, который депутаты признали неудовлетворительным.
Засухин занял пост главы Косинского района в феврале 2020 года. До этого он 13 лет работал заместителем начальника территориального отдела управления казначейского исполнения бюджета министерства финансов Пермского края.