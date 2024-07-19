properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

В Пермском крае депутаты отправили в отставку главу Косинского района

В Пермском крае депутаты отправили в отставку главу Косинского района

19 июля 2024, 09:10
Фото: Максим Киммерлинг / Коммерсант-Прикамье
17 июля Эдуард Засухин подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

Депутаты думы Косинского округа приняли отставку главы местной администрации Эдуарда Засухина. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

И. о. главы Косинского района на период проведения конкурсных процедур будет заместитель главы по экономике и инфраструктуре Светлана Захарченко. Избрание нового руководителя местной администрации пройдет после сентябрьских выборов в думу.

17 июля Эдуард Засухин подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Этому предшествовал его отчет о работе, который депутаты признали неудовлетворительным.

Засухин занял пост главы Косинского района в феврале 2020 года. До этого он 13 лет работал заместителем начальника территориального отдела управления казначейского исполнения бюджета министерства финансов Пермского края.

Читайте также:
Глава Косинского округа написал заявление об увольненииЗвезда «Реальных пацанов» Бежанян решил баллотироваться на выборы в Прикамье
#Кадровые перестановки#Пермский край#Дума#Косинский округ
Подпишитесь
Суд отказал пермским табачникам в иске об отмене регионального закона
Сегодня, 09:55
Стала известна причина ярко-салатовой окраски воды в Чусовой
Сегодня, 08:58
В выходные циклон принесет в Пермский край ливни и грозы
Сегодня, 06:56
Пермские ученые придумали строить дороги из отходов
Сегодня, 08:46
Генерал Вадим Шамарин признал факт получения денег от топ-менеджмента «Телты»
Сегодня, 02:45