В Пермском крае продолжаются съемки фильмов о туристических местах региона

В этом году также выйдет фильм о Уинском округе. Сюжеты основаны на туристических маршрутах победителей регионального конкурса «Путешествие по Пермскому краю». Он проводится с 2017 года по инициативе председателя Законодательного Собрания Валерия Сухих. За эти годы участниками конкурса стали более 1,5 тыс. детей, родителей и педагогов из всех территорий региона.