В Пермском крае продолжаются съемки фильмов о туристических местах региона

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В Прикамье проходят съемки фильмов о туристических местах региона. В основе сюжетов — авторские маршруты победителей проекта краевого парламента «Путешествие по Пермскому краю».
Съемки уже прошли в селе Барда, городе Чердынь, поселке Сарс Октябрьского округа, поселке Промысла Горнозаводского округа, а также в Чернушинском и Коми-Пермяцком округах.
Авторская экскурсия по селу Барда рассказывает о национальных особенностях, традициях и культуре местных жителей. Одним из мероприятий, которые посетила съемочная группа, стал Всероссийский сельский Сабантуй. Туристический маршрут по Чердыни построен на сказках местной писательницы Светланы Володиной. Вместе со съемочной группой воспитанники местного детского сада посетили Чердынские холмы, колокольню Воскресенского собора, Чердынский краеведческий музей им. А. И. Пушкина и другие
Маршрут в поселке Сарс рассказывает о становлении населенного пункта, местных улицах и уникальных жителях округа. Его разработали ученицы Сарсинской школы. Туристический маршрут по поселку Промысла разработала ученица МАОУ СОШ поселка Теплая Гора. Экскурсия помогает изучить историю и знаковые объекты поселка и знакомит с местом, где был найден первый алмаз.
В этом году также выйдет фильм о Уинском округе. Сюжеты основаны на туристических маршрутах победителей регионального конкурса «Путешествие по Пермскому краю». Он проводится с 2017 года по инициативе председателя Законодательного Собрания Валерия Сухих. За эти годы участниками конкурса стали более 1,5 тыс. детей, родителей и педагогов из всех территорий региона.