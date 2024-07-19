В России создадут условия для привлечения частных инвестиций в космическую отрасль

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В Совете Федерации отметили, что по новому закону «Роскосмос» сможет инвестировать в стартапы, проводить тендеры и конкурсы, а также сотрудничать с частными ракетостроительными компаниями. Об это пишут «Известия».
Александр Брыксин, член комитета СФ по экономической политике, отметил, что государство намерено создать максимально благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в данный сектор.
Сенатор разъяснил, что космические спутники занимаются и сбором информации на Земле, например изучают районы стихийных бедствий или даже контролируют выполнение соглашений по ограничению вооружений. Поэтому в законе отмечается, что механизмы партнерства частного капитала и государства могут быть использованы при создании группировок орбитальных космических аппаратов и их обслуживании.
В документе также вводится понятие «космический объект», что закрепляет курс на привлечение частных средств в космическую деятельность. Также государство займется защитой прав и интересов предпринимателей, работающих в космической отрасли.