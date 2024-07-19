В России создадут условия для привлечения частных инвестиций в космическую отрасль

Сенатор разъяснил, что космические спутники занимаются и сбором информации на Земле, например изучают районы стихийных бедствий или даже контролируют выполнение соглашений по ограничению вооружений. Поэтому в законе отмечается, что механизмы партнерства частного капитала и государства могут быть использованы при создании группировок орбитальных космических аппаратов и их обслуживании.