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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

В России создадут условия для привлечения частных инвестиций в космическую отрасль

В России создадут условия для привлечения частных инвестиций в космическую отрасль

19 июля 2024, 10:22
Фото: Изображение Midjourney
Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий правовые основы ГЧП в области исследования и использования космического пространства.

В Совете Федерации отметили, что по новому закону «Роскосмос» сможет инвестировать в стартапы, проводить тендеры и конкурсы, а также сотрудничать с частными ракетостроительными компаниями. Об это пишут «Известия».

Александр Брыксин, член комитета СФ по экономической политике, отметил, что государство намерено создать максимально благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в данный сектор.

Сенатор разъяснил, что космические спутники занимаются и сбором информации на Земле, например изучают районы стихийных бедствий или даже контролируют выполнение соглашений по ограничению вооружений. Поэтому в законе отмечается, что механизмы партнерства частного капитала и государства могут быть использованы при создании группировок орбитальных космических аппаратов и их обслуживании.

В документе также вводится понятие «космический объект», что закрепляет курс на привлечение частных средств в космическую деятельность. Также государство займется защитой прав и интересов предпринимателей, работающих в космической отрасли.

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