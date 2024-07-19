В воскресенье пермяков ожидает небольшое похолодание

Завтра жителей Прикамья ожидает переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днём поднимется до +23…+28°С. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с с порывами при грозе до 15 м/с. В Перми также будем переменная облачность, кратковременный дождь и грозы. Температурный фон составит днём +24…+26°С. При грозе ветер может подняться до 15 м/с.



В воскресенье, 21 июля, в крае пройдут небольшие дожди с грозами, на юге местами вероятен сильный дождь. Температура воздуха днём составит +18…+23°С. В Перми будт облачно и дождливо. Днем воздух прогреется до +20…+22°С.