properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

В воскресенье пермяков ожидает небольшое похолодание

В воскресенье пермяков ожидает небольшое похолодание

19 июля 2024, 10:30
Фото: ideogram.ai
Температурный фон повсеместно снизится на 5°С.

В субботу, 20 июля, температурный фон в Прикамье не претерпит существенных изменений, исключением могут стать только северные окраины. В воскресенье прогнозируется похолодание на 5°С уже повсеместно, сообщают эксперты «Метеоролог и я».

Завтра жителей Прикамья ожидает переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днём поднимется до +23…+28°С. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с с порывами при грозе до 15 м/с. В Перми также будем переменная облачность, кратковременный дождь и грозы. Температурный фон составит днём +24…+26°С. При грозе ветер может подняться до 15 м/с.

В воскресенье, 21 июля, в крае пройдут небольшие дожди с грозами, на юге местами вероятен сильный дождь. Температура воздуха днём составит +18…+23°С. В Перми будт облачно и дождливо. Днем воздух прогреется до +20…+22°С.

Читайте также:
В Пермский край нагрянут дожди и грозыЖара отступает. О погоде в Пермском крае 17–21 июняПочему в России станет больше смерчей? Отвечают эксперты
#Пермский край#Погода#Температура воздуха#Гроза#Ветер#Дождь#Атмосферное давление#Холодный атмосферный фронт
Подпишитесь
Суд отказал пермским табачникам в иске об отмене регионального закона
Сегодня, 09:55
В Пермском крае депутаты отправили в отставку главу Косинского района
Сегодня, 09:10
Стала известна причина ярко-салатовой окраски воды в Чусовой
Сегодня, 08:58
В выходные циклон принесет в Пермский край ливни и грозы
Сегодня, 06:56
Пермские ученые придумали строить дороги из отходов
Сегодня, 08:46
Генерал Вадим Шамарин признал факт получения денег от топ-менеджмента «Телты»
Сегодня, 02:45