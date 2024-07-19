В выходные циклон принесет в Пермский край ливни и грозы

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Грядущие выходные в Пермском крае будут дождливыми из-за активности циклона. В субботу, 20 июля, ночью выпадут небольшие дожди на севере региона, днем — в центральной части Прикамья. А на северо-востоке сильные осадки будут сопровождаться грозами, сообщают в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ночью в воскресенье выпадут небольшие и умеренные дожди, в основном, в центральных районах региона, снова прогнозируются грозы. Днем зона осадков сместится на юг Прикамья, местами выпадут сильные дожди и ливни, сопровождаемые грозами. Ожидается умеренный ветер северо-восточного направления.
Температура воздуха в выходные будет около климатической нормы или ниже таковой на 1-3°. Ночью +11…+16°, в Перми +14…+16°. Днем 20 июля синоптики прогнозируют температуру воздуха до +23…+28°, в Перми до +26°. А 21 июля днем уже прохладнее: +17…+22° по Прикамью, в краевой столице около +21°.