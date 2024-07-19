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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

В эти выходные 20 и 21 июля в Прикамье ожидается похолодание до +17 градусов

В выходные циклон принесет в Пермский край ливни и грозы

19 июля 2024, 06:56
Фото: properm.ru

В эти выходные 20 и 21 июля в Прикамье ожидается похолодание до +17 градусов

Температура воздуха будет ниже климатической нормы или около того.

Грядущие выходные в Пермском крае будут дождливыми из-за активности циклона. В субботу, 20 июля, ночью выпадут небольшие дожди на севере региона, днем — в центральной части Прикамья. А на северо-востоке сильные осадки будут сопровождаться грозами, сообщают в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью в воскресенье выпадут небольшие и умеренные дожди, в основном, в центральных районах региона, снова прогнозируются грозы. Днем зона осадков сместится на юг Прикамья, местами выпадут сильные дожди и ливни, сопровождаемые грозами. Ожидается умеренный ветер северо-восточного направления.

Температура воздуха в выходные будет около климатической нормы или ниже таковой на 1-3°. Ночью +11…+16°, в Перми +14…+16°. Днем 20 июля синоптики прогнозируют температуру воздуха до +23…+28°, в Перми до +26°. А 21 июля днем уже прохладнее: +17…+22° по Прикамью, в краевой столице около +21°.

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