В выходные циклон принесет в Пермский край ливни и грозы

Температура воздуха в выходные будет около климатической нормы или ниже таковой на 1-3°. Ночью +11…+16°, в Перми +14…+16°. Днем 20 июля синоптики прогнозируют температуру воздуха до +23…+28°, в Перми до +26°. А 21 июля днем уже прохладнее: +17…+22° по Прикамью, в краевой столице около +21°.