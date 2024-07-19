Власти Перми эвакуировали более 200 электровелосипедов из центра Перми

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
С начала мая с улиц Ленинского района Перми было 219 электровелосипедов. Средства индивидуальной мобильности были размещены с нарушениями Правил благоустройства, сообщил «Новый компаньон». Велосипеды были перемещены к месту хранения на ул. Волочаевской, 32.
Средства передвижения будут возвращены собственнику только при предъявлении документов, подтверждающих права на имущество и оплату всех расходов, связанных с перемещением и хранением средств индивидуальной мобильности.
С территории Свердловского района с начала июля было вывезено 28 бесконтрольных средств передвижения, размещенных с нарушениями. Велосипеды были оставлены на Комсомольском проспекте, улицах Островского, Сибирской, Чернышевского, Революции, Краснова, Пушкина и других улицах.
Ранее сообщалось, что депутаты гордумы поддержали идею администрации о запрете размещения индивидуальных средств передвижения в центре Перми и на 38 улицах города.