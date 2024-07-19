Власти Перми эвакуировали более 200 электровелосипедов из центра Перми

С начала мая с улиц Ленинского района Перми было 219 электровелосипедов. Средства индивидуальной мобильности были размещены с нарушениями Правил благоустройства, сообщил «Новый компаньон». Велосипеды были перемещены к месту хранения на ул. Волочаевской, 32.