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Водитель автобуса в Кемерове избил пьяного пассажира

Водитель автобуса в Кемерове избил пьяного пассажира

19 июля 2024, 06:08
Фото: 1MI
Суд приговорил виновного к условному сроку.

В Кемерове водитель автобуса осужден за причинение тяжкого вреда здоровью одному из пассажиров. Известно, что обвиняемый попросил мужчину выйти из автобуса, так как тот распивал алкогольный напиток и не реагировал на замечания кондуктора. Когда водитель сделал пассажиру замечание, тот начал нецензурно ругаться в его адрес.

Затем вспыхнула словесная перепалка, во время конфликта водитель взял за пассажирским сидением металлический баллонный ключ и подошел к пассажиру, чтобы напугать. Нетрезвый нарушитель порядка замахнулся на мужчину левой рукой, в правой держа бутылку пива. В ответ водитель замахнулся ключом и ударил его сверху вниз в левую верхнюю область ребер, а затем повторил удар наотмашь.

Издание VSE42.Ru со ссылкой на информацию Кемеровского районного суда пишет, что водитель помог пострадавшему выйти из салона автобуса, подталкивая к выходу. Затем он положил металлический ключ на место, закрыл дверь и продолжил рейс. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, обвиняемый признал вину и раскаялся.

В итоге районный суд приговорил водителя автобуса к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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