Водитель автобуса в Кемерове избил пьяного пассажира

Затем вспыхнула словесная перепалка, во время конфликта водитель взял за пассажирским сидением металлический баллонный ключ и подошел к пассажиру, чтобы напугать. Нетрезвый нарушитель порядка замахнулся на мужчину левой рукой, в правой держа бутылку пива. В ответ водитель замахнулся ключом и ударил его сверху вниз в левую верхнюю область ребер, а затем повторил удар наотмашь.