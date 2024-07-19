Выбран подрядчик для реконструкции путепровода на Монастырской за 1,6 млрд рублей

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 07:52
Конкурс на разработку проекта и реконструкции аварийного путепровода на ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II — Пермь I выиграло АО «Уралмостострой» из Уфы. В Перми работает филиал общества — «Мостоотряд №123», обращает внимание «Ъ-Прикамье».
По информации на сайте госзакупок, по итогам рассмотрения заявок оказалось, что требованиям аукциона соответствует заявка только этой компании. Цена контракта составляет 1,67 млрд рублей. Согласно техническому заданию, на объекте нужно установить подпорные стены, шумозащитные экраны и переустроить двухпутные железнодорожные линии.
Подрядчику предстоит отремонтировать объект длиной 0,34 км. Кроме того, он должен разработать проект смотровой площадки площадью 200 кв. м и парковку на 30 машиномест площадью 1 тыс. кв. м. После заключения госконтракта он также должен обратиться в Инспекцию охраны объектов культурного наследия для получения разрешения на выполнение проектных и изыскательских работ.
Разработчика проекта реконструкции путепровода на Монастырской выбрали в сентябре 2021 года. В 2023 году стало известно, что с ним расторгли контракт. Позже дорожный объект был передан в краевую собственность, а в конце февраля текущего года в мэрии сообщали, что путепровод укрепили для запуска автобусов большой вместимости.
Это не первый объект в Прикамье для подрядчика: «Мостоотряд №123» занимается строительством третьего этапа ул. Строителей, а также ремонтом моста через реку Чусовая в Чусовом.