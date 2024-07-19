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Выплаты докторам наук в Пермском крае увеличат на 10 тысяч рублей

Выплаты докторам наук в Пермском крае увеличат на 10 тысяч рублей

19 июля 2024, 03:50
Фото: Изображение Midjourney
С января 2025 года размер ежемесячной денежной выплаты докторам наук может составить 30 тыс. рублей.
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Выплаты

В Прикамье размер ежемесячной выплаты для докторов наук планируется увеличить на 10 тыс. рублей, с 20 до 30 тыс. рублей. Соответствующий проект закона в краевой парламент внес глава Пермского края Дмитрий Махонин. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Парламент | Пермский край».

В случае принятия законопроекта увеличенные выплаты будут предоставляться с января 2025 года. Предполагается, что проект закона рассмотрят на заседании Заксобрания в августе.

Ежемесячные денежные выплаты в регионе могут получать доктора наук, работающие в образовательных организациях высшего образования или в научных организациях. Для их получения нужно официально подтвердить свое трудоустройство.

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#Пермский край#Заксобрание#Выплаты#Наука#Законопроект#Доктор наук
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