Выплаты докторам наук в Пермском крае увеличат на 10 тысяч рублей

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 03:52
В Прикамье размер ежемесячной выплаты для докторов наук планируется увеличить на 10 тыс. рублей, с 20 до 30 тыс. рублей. Соответствующий проект закона в краевой парламент внес глава Пермского края Дмитрий Махонин. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Парламент | Пермский край».
В случае принятия законопроекта увеличенные выплаты будут предоставляться с января 2025 года. Предполагается, что проект закона рассмотрят на заседании Заксобрания в августе.
Ежемесячные денежные выплаты в регионе могут получать доктора наук, работающие в образовательных организациях высшего образования или в научных организациях. Для их получения нужно официально подтвердить свое трудоустройство.