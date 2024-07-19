Выплаты докторам наук в Пермском крае увеличат на 10 тысяч рублей

В Прикамье размер ежемесячной выплаты для докторов наук планируется увеличить на 10 тыс. рублей, с 20 до 30 тыс. рублей. Соответствующий проект закона в краевой парламент внес глава Пермского края Дмитрий Махонин. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Парламент | Пермский край».



В случае принятия законопроекта увеличенные выплаты будут предоставляться с января 2025 года. Предполагается, что проект закона рассмотрят на заседании Заксобрания в августе.