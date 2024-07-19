properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Житель Чусового закупил еды и алкоголя по потерянной карте директора школы

Житель Чусового закупил еды и алкоголя по потерянной карте директора школы

19 июля 2024, 16:00
Мужчину будут судить.

В Чусовом 30-летнего мужчину будут судить за то, что он закупился в магазинах по чужой банковской карте. Карточку потеряла 66-летняя директор местной школы, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Директор школы заметила пропажу карты только после того, как ей на телефон стали приходить уведомления о списании денег. Спустя два дня она обратилась в полицию. За это время злоумышленник успел потратить около 7 тыс. рублей. В основном он покупал еду и алкоголь, причем, в разных магазинах.

Однако употребить купленное он не успел — его задержали полицейские. Мужчина сознался, что нашел банковскую карточку и решил с ее помощью поправить свое финансовое положение.

Читайте также:
В Прикамье уборщицу заподозрили в краже денег у подросткаВ Прикамье простятся с погибшим на СВО Владиславом Рахметовым из ЧусовогоПермяк вынес из «Пятерочки» 16 пачек сливочного масла
#Кража#Банковская карта#Чусовой#Карты
Подпишитесь
В Перми построят пешеходную дорогу между терминалами аэропорта
Сегодня, 11:44
Пермские ученые придумали строить дороги из отходов
Сегодня, 08:46
В воскресенье пермяков ожидает небольшое похолодание
Сегодня, 10:30
Суд отказал пермским табачникам в иске об отмене регионального закона
Сегодня, 09:55
Пермь вошла в топ-10 самых дешевых городов России для путешествий
Сегодня, 09:24
В Перми определен подрядчик для строительства новой поликлиники
Сегодня, 13:05