Житель Чусового закупил еды и алкоголя по потерянной карте директора школы

Директор школы заметила пропажу карты только после того, как ей на телефон стали приходить уведомления о списании денег. Спустя два дня она обратилась в полицию. За это время злоумышленник успел потратить около 7 тыс. рублей. В основном он покупал еду и алкоголь, причем, в разных магазинах.