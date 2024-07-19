Житель Чусового закупил еды и алкоголя по потерянной карте директора школы

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Published Сегодня, 16:00
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В Чусовом 30-летнего мужчину будут судить за то, что он закупился в магазинах по чужой банковской карте. Карточку потеряла 66-летняя директор местной школы, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
Директор школы заметила пропажу карты только после того, как ей на телефон стали приходить уведомления о списании денег. Спустя два дня она обратилась в полицию. За это время злоумышленник успел потратить около 7 тыс. рублей. В основном он покупал еду и алкоголь, причем, в разных магазинах.
Однако употребить купленное он не успел — его задержали полицейские. Мужчина сознался, что нашел банковскую карточку и решил с ее помощью поправить свое финансовое положение.