Какая погода ждет пермяков после выходных? Отвечают синоптики

В ночь на воскресенье дожди и грозы могут продолжается на юге края и в центральных районах, фронт будет активизироваться, на нем будут возникать волны. Днем дожди, в том числе сильные ливни вероятны на юге края, на севере ясно и без осадков, в Перми прояснение возможно во второй половине дня. После теплой ночи (+13…+18˚С, на севере до +10˚С), днем ожидается всего +18…+23˚С, в Перми около +20˚С.