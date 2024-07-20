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Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

Какая погода ждет пермяков после выходных? Отвечают синоптики

Какая погода ждет пермяков после выходных? Отвечают синоптики

20 июля 2024, 04:35
Фото: properm.ru
На Пермский край движется антициклон.

Сегодня, 20 июля, днем в центральных районах Пермского края, а вечером и на юге ожидается грозовая активность. При этом будет тепло (+22…+27˚С, в Перми до +26˚С)

В течение субботы и воскресенья через территорию края будет очень медленно смещаться холодный фронт вдоль южной периферии этого антициклона, с которым будут связаны дожди в центральных и южных районах. На юге они могут быть сильными (до 30 мм), а на северо-западе снова будет без осадков.

Как поясняют в ГИС-центре ПГНИУ, перемены погоды связаны с тем, что в районе Новой Земли формируется антициклон, который в ближайшие дни начнет оказывать влияние на погоду в северной половине Европейской России и Урала. По его восточной и южной периферии распространяется порция относительно холодного воздуха.

В ночь на воскресенье дожди и грозы могут продолжается на юге края и в центральных районах, фронт будет активизироваться, на нем будут возникать волны. Днем дожди, в том числе сильные ливни вероятны на юге края, на севере ясно и без осадков, в Перми прояснение возможно во второй половине дня. После теплой ночи (+13…+18˚С, на севере до +10˚С), днем ожидается всего +18…+23˚С, в Перми около +20˚С.

С воскресенья начинается прохладный период, на следующей неделе на Урал будет поступать относительно холодный воздух с севера и дневная температура воздуха вероятно не превысит +23˚.

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