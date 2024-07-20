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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Молодой пермяк кричал на мать и получил два ножевых ранения от отца

Молодой пермяк кричал на мать и получил два ножевых ранения от отца

20 июля 2024, 13:08
Фото: 1MI
Молодой человек требовал от родителей денег на алкоголь, но получил отказ.

Индустриальный районный суд признал отца виновным в нанесении двух ножевых ранений своему сыну. Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы условно на срок 2 года, а также признал одним из обстоятельств, смягчающих наказание, противоправное поведение потерпевшего, явившегося поводом для преступления. Приговор в законную силу не вступил.

Как было установлено, между отцом и сыном произошёл конфликт. Его причиной стало то, что юноша разговаривал со своей матерью на повышенных тонах и просил деньги на спиртное. Отец разозлился на поведение своего сына и ударил его ножом два раза.

Приговором суда житель Прикамья признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

#Происшествия#Общество
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