Молодой пермяк кричал на мать и получил два ножевых ранения от отца

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Индустриальный районный суд признал отца виновным в нанесении двух ножевых ранений своему сыну. Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы условно на срок 2 года, а также признал одним из обстоятельств, смягчающих наказание, противоправное поведение потерпевшего, явившегося поводом для преступления. Приговор в законную силу не вступил.
Как было установлено, между отцом и сыном произошёл конфликт. Его причиной стало то, что юноша разговаривал со своей матерью на повышенных тонах и просил деньги на спиртное. Отец разозлился на поведение своего сына и ударил его ножом два раза.
Приговором суда житель Прикамья признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.