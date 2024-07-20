Новый берегозахват. В Перми прокуратура требует открыть дачникам доступ к воде

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В августе судья Орджоникидзевского районного суда Наталья Шардакова начнет рассматривать иск природоохранной прокуратуры к бывшему руководителю СНТ «Малые реки» Семену Зимницкому. Ведомство действует в интересах жителей Российской Федерации в целом и города Перми в частности.
Прокуратура просит:
В прокуратуру обратились собственники участков в СНТ «Малые реки» и сообщили, что бывший руководитель товарищества Зимницкий незаконно получил в собственность земельный участок на берегу реки Васильевка. Прокуратура проверила указанные в заявлении людей факты и выявила нарушения.
Было установлено, что на основании договора купли-продажи ответчик является собственником данного земельного участка. Указанный земельный участок расположен в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы Камского водохранилища (река Васильевка) и пересекает береговую линию водного объекта. Объекты капитального строительства в границах указанного участка в ЕГРН отсутствуют.
Выяснилось, что бывший руководитель товарищества не пропускает владельцев дачных участков к воде. Его земельный участок огорожен по периметру забором, в связи с чем ограничен свободный доступ к реке и ее береговой полосе.
Судя по открытым данным СНТ «Малые реки» было создано в элитном месте в Орджоникидзевском районе Перми в 2002 году. Дачный поселок расположен неподалеку от мыса Стрелка на берегу реки Васильевка, притока Чусовой. С 2012 по 2021 год садовым товариществом руководил Семен Зимницкий, учредитель ООО «Уралтехнострой». В 2021 году у СНТ сменился председатель, его возглавил Олег Казаков.