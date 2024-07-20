Новый берегозахват. В Перми прокуратура требует открыть дачникам доступ к воде

Судя по открытым данным СНТ «Малые реки» было создано в элитном месте в Орджоникидзевском районе Перми в 2002 году. Дачный поселок расположен неподалеку от мыса Стрелка на берегу реки Васильевка, притока Чусовой. С 2012 по 2021 год садовым товариществом руководил Семен Зимницкий, учредитель ООО «Уралтехнострой». В 2021 году у СНТ сменился председатель, его возглавил Олег Казаков.