properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Новый берегозахват. В Перми прокуратура требует открыть дачникам доступ к воде

Новый берегозахват. В Перми прокуратура требует открыть дачникам доступ к воде

20 июля 2024, 07:13
Садовое товарищество в Перми борется с бывшим председателем за выход к воде.

В августе судья Орджоникидзевского районного суда Наталья Шардакова начнет рассматривать иск природоохранной прокуратуры к бывшему руководителю СНТ «Малые реки» Семену Зимницкому. Ведомство действует в интересах жителей Российской Федерации в целом и города Перми в частности.

Прокуратура просит:

  • признать недействительными результаты межевания и образование земельного участка, расположенного в Орджоникидзевском районе г. Перми;
  • признать отсутствующим права собственности у ответчика на данный земельный участок;
  • снять спорный земельный участок с государственного кадастрового учета;
  • возложить обязанность на ответчика обеспечить свободный доступ неопределенного круга лиц к береговой полосе и акватории реки в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

В прокуратуру обратились собственники участков в СНТ «Малые реки» и сообщили, что бывший руководитель товарищества Зимницкий незаконно получил в собственность земельный участок на берегу реки Васильевка. Прокуратура проверила указанные в заявлении людей факты и выявила нарушения.

Было установлено, что на основании договора купли-продажи ответчик является собственником данного земельного участка. Указанный земельный участок расположен в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы Камского водохранилища (река Васильевка) и пересекает береговую линию водного объекта. Объекты капитального строительства в границах указанного участка в ЕГРН отсутствуют.

Выяснилось, что бывший руководитель товарищества не пропускает владельцев дачных участков к воде. Его земельный участок огорожен по периметру забором, в связи с чем ограничен свободный доступ к реке и ее береговой полосе.

Судя по открытым данным СНТ «Малые реки» было создано в элитном месте в Орджоникидзевском районе Перми в 2002 году. Дачный поселок расположен неподалеку от мыса Стрелка на берегу реки Васильевка, притока Чусовой. С 2012 по 2021 год садовым товариществом руководил Семен Зимницкий, учредитель ООО «Уралтехнострой». В 2021 году у СНТ сменился председатель, его возглавил Олег Казаков.

Заборы уходят в воду. Почему и кому можно застраивать берега и перекрывать доступ к воде?
Узнать подробнее
#Происшествия#Общество#Экология#Захват берегов#Пермская экология
Подпишитесь
Какая погода ждет пермяков после выходных? Отвечают синоптики
Сегодня, 04:35
Испанские черви, рысь и аргументы матери, убившей сына. Главное за неделю в Прикамье
Вчера, 16:27
Пермские ученые придумали строить дороги из отходов
Вчера, 08:46
Пермь вошла в топ-10 самых дешевых городов России для путешествий
Вчера, 09:24
В Перми определен подрядчик для строительства новой поликлиники
Вчера, 13:05