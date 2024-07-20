Пермские лесорубы не соблюдают законы при продаже древесины

С начала 2024 года сотрудники Россельхознадзора выявили 233 нарушения, связанных с вывозом 9195,91 кубометров лесопродукции без карантинных сертификатов из Пермского края в Краснодарский край, Чеченскую Республику, Республики Татарстан и Башкортостан, Кировскую, Оренбургскую, Самарскую, Тамбовскую, Московкую, Свердловскую и Челябинскую области.