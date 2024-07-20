Пермские лесорубы не соблюдают законы при продаже древесины

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
С начала 2024 года сотрудники Россельхознадзора выявили 233 нарушения, связанных с вывозом 9195,91 кубометров лесопродукции без карантинных сертификатов из Пермского края в Краснодарский край, Чеченскую Республику, Республики Татарстан и Башкортостан, Кировскую, Оренбургскую, Самарскую, Тамбовскую, Московкую, Свердловскую и Челябинскую области.
За аналогичный период 2023 года Управлением было выявлено 315 нарушения при перевозке древесины в регионы РФ.
В ведомстве приводят свежий пример попытки незаконно продать лес за пределы региона. 12 июля 2024 года у индивидуального предпринимателя, занимающейся производством и реализацией лесопродукции в Юрлинском районе, были выявлены признаки нарушения требований действующего законодательства РФ в области карантина растений, связанные с правилами вывоза лесопродукции.
На территории Пермского края установлены карантинные фитосанитарные зоны по вредителям леса, поэтому вывоз лесопродукции из региона возможен только при наличии карантинного сертификата. Согласно данным системы, индивидуальный предприниматель продал в Московскую область 27,631 кубометров пиломатериалов хвойных пород без установления карантинного фитосанитарного состояния и оформления карантинного сертификата.
12 июля 2024 года Управлением в отношении индивидуального предпринимателя было объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований в сфере карантина растений.